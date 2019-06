Forn sol·licita formalment al Suprem assistir a la constitució de l'Ajuntament

El cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Ajuntament de Barcelona, Quim Forn, ha demanat formalment al Tribunal Suprem poder sortir de la presó els dies 14 i 15 de juny per poder fer la declaració de béns i activitats com a regidor i assistir al ple de constitució del mandat municipal. En les al·legacions presentades per la defensa, els advocats assenyalen que Forn es va presentar com a candidat a les eleccions del 26 de maig i que la Junta Electoral de Barcelona va fer públics els resultats que l'acrediten com a regidor.La sol·licitud dels lletrats assegura que el reglament de l'Ajuntament assenyala que, un cop comprovades les credencials dels regidors electes, aquests han d'expressar si els afecta alguna causa d'incompatibilitat i, en cas negatiu, prestar jurament o promesa del càrrec. Per tant, els advocats consideren que es tracta d'un acte "que ha de realitzar-se de forma personal i presencial pel regidor electe com a premissa per poder prendre possessió del càrrec". El reglament del consistori indica que la sessió constitutiva ha de servir per triar l'alcalde o alcaldessa per mitjà de votació nominal i secreta de tots els regidors, entre els quals caldria incorporar l'exconseller d'Interior.Els advocats insisteixen que donar permís a Forn - que liderava una llista que va obtenir cinc regidors - no suposa "cap risc" i "ni tan sols afectaria" el judici al Tribunal Suprem, que els dies 14 i 15 de juny ja s'hauria d'haver acabat. Les al·legacions assenyalen que el mateix tribunal, el 14 de maig, va pronunciar-se a favor de la sortida de la presó -momentània- d'Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Raül Romeva per assistir a la constitució del Congrés dels Diputats i del Senat.

