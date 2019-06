L’Advocacia de l’Estat és separatista i colpista

Va ser un cop d’Estat. Els diaris de la Caverna fan seves –com era d’esperar- les conclusions de la Fiscalia i les eleven a la categoria de sentència. El Mundo OK Diario dediquen els editorials a aplaudir i aclamar la Fiscalia amb els pompons de cheer leader a tot drap. No ho fa El País, que curiosament no dedica l’editorial al tema –serà que no el considera massa rellevant- però significativament, el seu analista del judici, Xavier Vidal-Folch és l’únic periodista que es desmarca de la versió majoritària . Tampoc és que desmenteixi la versió de la Fiscalia, que considera que va "descremar alguns relats ingenus de les defenses", sinó que simplement es limita, també, a assenyalar algunes de les incoherències de la seva posició.La resta de diaris ho consideren tot provat: la violència, l’ús dels Mossos en el "pla criminal", la "liquidació de la Constitució"... Fins i tot, El Mundo assegura que el 20 de setembre hi va haver un "assalt a la Conselleria d’Economia" que "tots vam veure per televisió". Jo m’hauré de tornar a posar les imatges o la descripció del diccionari de la paraula "assalt" perquè fins on jo recordo no vaig veure cap edifici en flames mentre mobles i funcionaris saltaven per les finestres. Però què sabré jo, que no sóc ni fiscal ni editorialista de la Caverna.Per a tots aquests diaris, el perill ja no és l’absolució –no gastaran tinta en aquesta quimera absolutament improbable- sinó la condemna per sedició amb una pena de "només" dotze anys de presó. Per això la càrrega principal és contra l’advocada de l’Estat, Rosa Maria Seoane, a qui Jesús Nieto Jurado l’acusa des d'El Español de fer "rebaixetes de gener". A El Confidencial titulen que " surt al rescat dels acusats " –Al rescat! Perquè només els demana dotze anys!- i a l’ABC conviden a l’exadvocat de l’Estat –cessat al començament del judici- fitxat per Ciudadanos, Edmundo Bal, per explicar que "no sé què em dol més: si un Govern que pretén enganyar als ciutadans a qui ha de servir; o que s’empri l’Advocacia de l’Estat para dir que no va existir el que tots hem vist que sí que va succeir. En qualsevol cas, avui tinc clar per què em van cessar i com avui l’Advocacia de l’Estat ha protagonitzat una de les més tristes pàgines de la seva centenària història".I és que cautivo y desarmado el ejército separatista van ara per la peça grossa: la Moncloa. I és que tot el que sigui menys de 25 anys de presó –"sense dret a beneficis penitenciaris durant la meitat d’aquest temps", especifica sàdicament Pero J. Ramírez al seu vídeo blog - serà com a mínim alta traïció. Encara veurem a Sánchez assegut al banc de Junqueras...

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor