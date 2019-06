​La Guàrdia Civil multa uns nord-catalans que duien un adhesiu amb la senyera al cotxe

La Guàrdia Civil ha imposat una sanció a dos veïns de Formiguera (Capcir) que duien un adhesiu amb la bandera catalana acompanyat de les paraules Pays Catalan en un lateral de la matrícula del cotxe.Segons informa l'emissora de ràdio France Bleu, els fets es van produir la setmana passada al recinte duaner de la Farga de Moles (Alt Urgell), quan un agent va aturar aquest vehicle amb matrícula francesa i va instar a la parella de nord-catalans a treure l'enganxina. Tot i mostrar el seu desacord van decidir retirar-la, però l'efectiu policial els va denunciar per, presumptament, haver-li "faltat al respecte". Una hora després, van poder reprendre el seu viatge cap a Andorra.La "modificació" del lateral de la matrícula francesa és una pràctica molt estesa a la Catalunya del Nord, segons explica l'emissora de ràdio France Bleu, que afegeix que la gendarmeria francesa ho accepta sempre i quan no s'alteri el número de registre del vehicle. En aquest cas, l'adhesiu estava situat a la franja que hi queda damunt del número 66, que indica que el cotxe pertany al departament dels Pirineus Orientals.

