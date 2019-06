Clatellot de Jordi Pina a la Fiscalia

Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, ha opinat aquest dimecres que el fiscal Javier Zaragoza "va fer de Vox" en el seu informe final de dimarts. "El que jo pensava que faria Ortega Smith ho va fer ell", ha dit a Catalunya Ràdio, on ha criticat el to i el discurs de Zaragoza. Les altres defenses també s'han expressat en una línia similar, argumentant que la fiscalia "va aixecar el to per intentar justificar una acusació que no s'aguanta". "D'aquí la duresa i la intervenció de Zaragoza, que va ser propagandística i per generar titulars", ha afegit Marina Roig, lletrada de Jordi Cuixart.Les defenses demanaran la llibertat dels presos un cop el judici acabi perquè justament aquest és l'argument que feia servir el Suprem per denegar-la fins ara.

