El Senat revisa aquest dimecres els efectes de la suspensió de Romeva

La mesa del Senat revisarà aquest dimecres els efectes de la suspensió del senador d'ERC, Raül Romeva, per a la composició de la cambra, així com els seus efectes en els drets econòmics del senador suspès. Haurà, a més, de donar el vistiplau a la reorganització del grup parlamentari d'ERC sense ell.Romeva està suspès del càrrec des de la setmana passada en trobar-se en presó preventiva. La suspensió va ser acordada per la mesa de la cambra dimecres passat 29 de maig amb els efectes retroactius a la presa de possessió de l'escó, és a dir, des del 21 de maig.En la seva reunió de dimecres passat, a més, la mesa va decidir encarregar als lletrats del Senat un informe jurídic sobre les conseqüències per a la cambra de la suspensió. Per exemple, està per decidir si es manté el nombre actual de senadors o si se'n rebaixa un.Si Romeva renunciés al lloc, l'escó seria per al suplent en la llista electoral, però si no ho fa i s'allarga la seva suspensió la institució ha d'acordar què fa. La decisió en qualsevol cas no afectarà la presa de decisions al Senat, perquè el PSOE té una àmplia majoria absoluta.La revisió es desenvoluparà un dia després de l’exposició de les conclusions de la Fiscalia al judici de l’1-O al Tribunal Suprem, en què Romeva és un dels acusats. Entre les conclusions, la Fiscalia va assegurar l’existència d’un “cop d’estat” i va reafirmar el delicte de rebel·lió.La suspensió del polític català sí que va tenir un efecte immediat per a ERC, que va perdre un senador i es va quedar sense el número suficient per formar grup parlamentari propi juntament amb EH Bildu.Les dues formacions van presentar un grup amb deu membres, com exigeix el reglament, però se'n van quedar amb 9 després de la mesura aplicada al polític pres. La mesa va concedir a ERC cinc dies més per reorganitzar-se i aquest dimecres prendrà una decisió sobre la nova composició.La baixa del polític pres s'ha cobert amb l'arribada al Senat dijous passat d'una senadora d'EH Bildu que estava pendent de designar pel Parlament basc. Es tracta d'Idurre Bideguren, que completa així la llista de deu llocs que exigeix el reglament i, en teoria, permetrà que el grup sigui validat per la mesa.ERC es va veure en aquesta situació en haver prestat quatre dels seus senadors a JxCat (4 senadors) perquè pogués formar grup parlamentari independent juntament amb Coalició Canària (1) i l'Agrupació Socialista Gomera (1).El reglament del Senat permet aquest préstec de senadors entre partits i és una pràctica habitual en totes les legislatures. Una vegada que arrenca la feina parlamentària, el període de sessions, aquests parlamentaris poden tornar al seu grup d'origen; la xifra de senadors per grup no pot, en qualsevol cas, baixar de sis.En la XIII legislatura, el PSOE ha prestat també ajuda a Podem perquè formi grup parlamentari perquè només compta amb cinc senadors. Els socialistes adscrits al grup lila procedeixen de La Rioja (Mari Carmen Arana), Cadis (María Jesús Castro), Càceres (Javier Garcinuño), Lleó (Constantino Marcos) i Tenerife (José Antonio Valbuena).Podem compta amb cinc senadors però tots ells són de designació autonòmica i els seus mals resultats en les eleccions del passat 26 de maig auguren que podria perdre'n algun. Aquesta possibilitat posaria en perill el manteniment del grup, perquè és habitual prestar senadors, però no en un nombre major dels que aporta qui vol formar grup.

