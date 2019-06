Torra demana una reunió urgent amb Sánchez perquè s'aturi la repressió

🔴 @QuimTorraiPla : “La repressió no s'atura. Això s'ha de resoldre. Aquesta tarda demanaré a Sánchez una reunió urgent.”#ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/TZcIe3LEMN — Els matins TV3 (@elsmatins) June 5, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà aquest dimecres a la tarda al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, una "reunió urgent" per parlar del judici de l'1-O i l'informe de l'ONU. En una entrevista a Els Matins de TV3 d'aquest matí, Torra també ha garantit que la decisió de convocar eleccions al Parlament serà només seva i no de l'expresident i líder de JxCat, Carles Puigdemont.D'altra banda, ha insistit que el cap de llista d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha de ser alcalde però amb un govern independentista, i ha reiterat que hi ha una majoria social a Catalunya a favor de la independència després del cicle electoral del 28-A i el 26-M. Així mateix, Torra ha subratllat que vol escoltar les propostes dels partits i entitats per afrontar la resposta a una eventual condemna per l'1-O. La situació del Govern no és òptima -no disposa de pressupostos i aspira a reprendre'n la negociació després de la constitució dels ajuntaments, el 15 de juny, amb la vista posada en els comuns-, però considera urgent reprendre les converses amb Sánchez. El plantejament de Torra és tan senzill com difícil de complir-se: elaborar un document amb dues parts en el qual la Generalitat pugui redactar que aspira a celebrar un referèndum pactat d'autodeterminació. I que tot plegat sigui avalat per un relator, la figura que va fer encallar les negociacions durant el mes de febrer i que, en una cadena d'esdeveniments que van anar del Suprem a Waterloo, passant pel Congrés dels Diputats, va desembocar en la convocatòria d'eleccions anticipades a Espanya.El PSOE ha obtingut 123 diputats i no necessita l'independentisme per ser investit, però Torra confia tornar a l'estat de la qüestió tal com es va deixar a Pedralbes. "Sánchez ha de tenir coratge", ha reflexionat el president de la Generalitat, que malgrat tot no veu condicions perquè JxCat i ERC votin a favor de la seva investidura. El rei Felip VI arrenca aquest dimecres la ronda de contactes amb els líders estatals per activar el mecanisme de tria del president del govern espanyol, i no hi podrà ser Jordi Sànchez perquè el Suprem no ho va autoritzar. Els esdeveniments que se succeeixen a l'alt tribunal indiquen que l'excepcionalitat, ara per ara, no desapareixerà. L'exemple més clar és la presentació de les conclusions de la Fiscalia, que assumeixen la culminació d'un "cop d'estat" a Catalunya -amb Oriol Junqueras com a "motor"- a través de la "violència física". Torra ha insistit que el ministeri públic -i també Sánchez- estan "incomplint la legalitat internacional" mantenint a presó set dels encausats després de la resolució del Grup de Treball de l'ONU sobre detencions arbitràries. El "judici farsa" es denunciarà "arreu", ha apuntat el president, per bé que no ha concretat mesures per internacionalitzar les sentències. Quan arribin, Torra aspira a haver refet la unitat estratègica amb tots els actors polítics, socials i econòmics sobiranistes del país.

