Les Corts valencianes només registren la candidatura de Ximo Puig per a la presidència de la Generalitat

El PSPV és l'únic grup de les Corts valencianes que ha presentat candidat a la presidència de la Generalitat –concretament, Ximo Puig, el seu aspirant a revalidar el càrrec–, segons explica el Diari la Veu . El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha informat que s'ha tancat el termini per a presentar candidatures a la presidència de la Generalitat Valenciana amb la de Ximo Puig com a única presentada, un document que va entrar pel registre d'entrada del Parlament el passat 30 de maig.Segons ha informat les Corts, aquest dimecres es reunirà la Mesa de les Corts i, després, la Junta de Síndics, on s'informarà de l'única candidatura presentada i de l'inici d'una ronda d'entrevistes del president de les Corts amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris. Després de la Junta de Síndics es coneixeran els dies i l'ordre de citació de la trobada de Morera amb els diferents grups per conèixer el seu posicionament davant del debat d'investidura.Seguint el procediment que marca el reglament de les Corts, escoltada la Junta i després de la ronda d'entrevistes amb els grups, la presidència fixarà la data per a la celebració del debat d'investidura, una data que, segons els terminis reglamentaris, no pot ser abans del dia 6 ni després del 12 de juny.Els processos de començament de la X legislatura de les Corts Valencianes continuen i aquest dijous, 6 de juny, està prevista la constitució de les comissions, amb l'elecció de les corresponents meses de cada comissió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor