ERC o el «problema» d'escollir president a la Diputació de Lleida

ERC està buscant un nom. Una persona per presidir la Diputació de Lleida, que ha tornat caure en mans republicanes després de vuit anys de poder convergent . La formació està sondejant els seus quadres a Ponent per trobar el candidat que es presenti a la sessió d'investidura a principis de juliol. Fonts consultades per aquest diari asseguren que la situació és encara tendra i que prendrà cos un cop hagin passat les investidures dels alcaldes, però els republicans lleidatans ja han iniciat converses per afrontar el "problema" del president.Un dels noms que sona és el de l'alcalde de Bellvís i actual diputat provincial, Joan Talarn. Ha estat un dels homes forts d'ERC a la Diputació en aquest mandat, és un perfil que genera consensos interns i té la capacitat per gestionar un govern en minoria o en coalició amb Junts per Catalunya. "Caldrà veure com s'articulen finalment els pactes, però el nou president ha de ser algú amb experiència", assenyala aun dels "barons" republicans de Lleida.Amb Talarn com opció, en els darrers dies s'ha posat sobre la taula la possibilitat que la presidència sigui assumida per una dona, una oportunitat que agrada però que és complicada atesa la dificultat de trobar algú amb coneixement de l'organisme i amb taules suficients com per moure una casa com la Diputació de Lleida. En aquest context apareix la figura de Montserrat Fornells, actual diputada al Parlament de Catalunya i bona coneixedora de la Diputació.La seva candidatura, però, topa amb el fet que ella entraria com a diputada provincial pel Solsonès atès que el poble d'on és alcadessa, Vilanova de l'Aguda, pertany a aquest partit judicial tot i ser de la Noguera. Els republicans tenen estipulat que el representant del Solsonès sigui algú escollit a la comarca, i aquest fet redueix les possibilitats de la republicana. Un nom que també ha aparegut és el de l'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso. Compta amb bons resultats i amb imatge, però presidir la Diputació seria, potser, un salt massa gran per la republicana, que alguns sí veuen al Consell Comarcal de la Noguera, on ERC governarà amb majoria absoluta.Qui també podria presidir el consell seria Jaume Gilabert, expresident de la Diputació i alcalde de Montgai, on ha aconseguit un excel·lent resultat electoral. El seu nom no està descartat per assumir la responsabilitat provincial, però no és una opció que brilli ara mateix. El republicà s'ha passat dos mandats a l'oposició de Joan Reñé i seria factible un pas cap al Consell de la Noguera.

