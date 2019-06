PP i Vox topen per la fórmula de govern en autonomies i municipis però continuaran negociant

D'altra banda, la formació liderada per Santiago Abascal insisteix que no donarà suport a governs on hi hagi Cs si el partit taronja no s'avé a negociar amb ells. Espinosa de los Monteros ha dit que estan disposats a pactar tripartits sempre que es dialogui a tres bandes, a governar en coalició amb el PP amb el suport extern de Cs o a donar suport des de fora a governs en solitari dels populars però no ha acceptat la via andalusa.Des del PP, insisteixen que la via preferida és exportar el pacte d'Andalusia i García Egea ha demanat que no es "menyspreï" el pacte de govern andalús. "Farem tot el necessari per evitar" governs d'esquerres, ha dit el secretari general del PP. Preguntat per si sent incomoditat per pactar amb la ultradreta, ha dit que "a un el defineixen les seves accions" i ha demanat esperar a veure què fa Vox al Congrés per qualificar-los.García Egea ha confiat en assolir un acord encara que fonts del partit han reconegut l'allunyament de les postures amb Vox. També han concretat que es tornaran a reunir amb la formació d'ultradreta a finals de setmana. "L'objectiu final és que ens posem d'acord", ha dit el popular, i ha afirmat que seguiran treballant en acords programàtics en reunions paral·leles. Vox també ha expressat la voluntat de "cooperar" i "seguir avançant".Tanmateix, Vox ha avisat que si se'ls exclou d'un acord no podran donar suport i ha defensat que els tres partits han de tenir "veu" i "ser escoltats en proporció". Aquesta tarda el PP també s'ha reunit amb Cs a l'Aragó. Seguiran abordaran pactes a Madrid, Castella i Lleó i Múrcia amb la formació taronja aquesta setmana així com una vintena de capitals de demarcació, entre les quals la capital de l'Estat.