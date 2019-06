Sergi López protagonitzarà la nova pel·lícula de Woody Allen

Sergi López serà un dels protagonistes de la 51ena pel·lícula del director novaiorquès Woody Allen, que tornarà a comptar amb la producció de Mediapro. El film no té encara títol oficial, però sí ha transcendit que el rodatge tindrà lloc del 10 de juliol al 23 d'agost a Sant Sebastià. El vilanoví compartirà pantalla amb Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Wally Shawn i Cristoph Waltz.El film narra la història d'un matrimoni estatunidenc que acudeix al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La parella queda corpresa del festival, així com de la bellesa i encant d'Espanya i la fantasia del món del cinema. Ella té un affaire amb un brillant director de cinema francès i ell s'enamora d'una bella espanyola resident a la ciutat.El soci fundador de Mediapro Jaume Roures ha destacat que l'empresa col·labora amb el director nord-americà des de fa 14 anys i ha subratllat la "personalitat única" dels films del creador de Manhattan o Annie Hall.Aquesta és la quarta col·laboració de Mediapro amb Woody Allen després de Midnight in Paris, Coneixeràs l'home dels teus somnis i Vicky Cristina Barcelona.

