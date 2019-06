El Congrés mantindrà la majoria en 176 escons tot i la suspensió dels presos polítics

La suspensió com a diputats dels presos polítics catalans no és motiu per rebaixar la majoria absoluta al Congrés. Aquesta és la conclusió dels lletrats del Congrés, en un informe que han remés a la mesa de la cambra espanyol. L'informe no és vinculant, però la mesa ja va avisar que faria cas de les recomanacions dels lletrats, com ja va fer a l'hora de decidir la suspensió.En el seu informe els lletrats del Congrés dictaminen que els dirigents independentistes processats al Suprem i en presó preventiva -Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez- que van ser suspesos en l'exercici del seu càrrec de diputats fa dues setmanes per la mesa, "mantenen la condició de membres de la Cambra" tot i la suspensió.En conseqüència, els diputats presos "s'han de computar" per fixar el total de parlamentaris, que segueix sent de 350, "no afectant així el nombre de vots requerit per assolir la majoria absoluta (176), ni la resta de les majories especials que estableixin la Constitució, les lleis orgàniques i el reglament del Congrés", segons resa l'informe.L'informe dels lletrats del Congrés ha de ser analitzat ara pels membres de la Mesa, que prendran la decisió definitiva. En tot cas, si l'assumeixen, Pedro Sánchez veurà com se li complica la investidura en primera volta, per a la qual li caldria una majoria absoluta que sense aquests quatre escons tindria més a l'abast. No seria així, no obstant, en segona volta, per a la qual només li caldria una majoria simple.

