Reclamen la retirada d'aquest producte del Lidl que posa en perill les dents

El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de la I Regió (COEM) ha alertat que la cadena de supermercats Lidl està venent un "set de neteja dental" de la marca Nevadent que, segons explica l'organització en un comunicat , el seu ús pot suposar un "greu perill per a la salut bucal". FACUA-Consumidors en Acció, l'organització dedicada a la defensa dels consumidors, ha denunciat Lidl a l'Agència Catalana de Consum -on hi té seu- i ha reclamat la retirada del producte en qüestió.Els odontòlegs avisen que les altes revolucions del netejador poden cremar les dents. Lidl ven el producte dient que "ajuda a reduir la tosca de les dents" i que "elimina fàcilment la placa dental amb 10.000 revolucions per minut". El president del col·legi, Antonio Montero , diu que "el pulidor no es pot fer servir fora de la clínica dental".El col·legi demana als consumidors que deixin de comprar aquest producte i que es dirigeixin al dentista per reparar els danys que puguin haver-se causat amb l'ús del netejador. De la mateixa manera, la COEM ha informat a l'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari (AEMPS) de la venda d'aquest producte, sol·licitant que es produeixi el cessament en la seva comercialització i la seva retirada del mercat.

