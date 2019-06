Actes de benvinguda a la presa Marina Bernadó a Barcelona, Girona i Terrassa

Marina Bernadó ha quedat en llibertat provisional després de passar tretze anys a la presó condemnada per pertinença a ETA. La mallorquina de 44 anys va ser traslladada aquest dilluns a l'Audiència Nacional, que va decretar llibertat sense fiança a l'espera del judici per col·laboració amb la banda armada. Les mesures cautelars dictades pel tribunal l'obliguen a anar a signar setmanalment als jutjats i li prohibeixen sortir de l'estat espanyol.Bernadó té dues causes pendents a l'estat espanyol, que tenen com a objectiu determinar si la seva vinculació amb ETA era de pertinença o col·laboració. El fet que a l'estat francès ja fos condemnada per pertinença fa que no se la pugui tornar a processar pel mateix delicte a l'estat espanyol i el presumpte delicte de col·laboració amb l'organització ja ha prescrit. Tot i això, està a l'espera de judici.La mallorquina va ser detinguda el 2006, després de passar cinc anys en clandestinitat. El 2001 Bernadó va aconseguir escapar d'un operatiu policial contra el comando Barcelona a la capital catalana. Després de l'arrest no ha sortit de la presó fins aquesta setmana i el seu entorn ha denunciat reiteradament el règim d'aïllament al qual se l'ha sotmès a les presons franceses.El col·lectiu de suport als presos Rescat i diverses organitzacions de l'esquerra independentista, com la CUP i Arran, han celebrat l'alliberament de Bernadó i han fet una crida a participar en l'acte de benvinguda que s'està celebrant aquest dimarts al vespre a la plaça del Raspall del barri de Gràcia, a Barcelona. També s'han convocat actes de benvinguda a Girona i a Terrassa.

