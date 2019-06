El «cop d'Estat» que ha sorprès el món

Mitjans d'arreu han tornat a mirar cap a Catalunya. Més concretament cap a Madrid, on els nou presos polítics i els altres tres acusats escolten les conclusions de la fiscalia, l'advocacia de l'Estat i l'acusació particular de l'ultradreta. El ressò no ha estat tan ampli com en altres moments del procés, però la notícia ha tornat a fer la volta al món. La descripció dels fets d'octubre de 2017 com a "cop d'Estat" ha causat una gran impressió entre els periodistes internacionals que han seguit el procés sense veure acreditada la violència.L'agència britànica, en acabar la intervenció dels fiscals, emetia un cable amb el titular "El fiscal espanyol diu que els líders catalans van intentar un «cop» en el cas de la independència", acompanyat per una gran fotografia del fiscal Javier Zaragoza amb cara d'espantat. El periodista Paul Day detallava les severes penes demanades per rebel·lió, sedició i malversació, i afegia els esments a la violència i al suposat cop d'Estat.Tanmateix, explicava que "els líders polítics i cívics catalans s'enfronten a anys de presó després de ser detinguts per organitzar un referèndum de secessió i després fer una declaració unilateral d'independència". La violència, el cronista de Reuters no la veu per enlloc.A l'agència nord-americana, el periodista Charles Penty també titulava que "El fiscal espanyol acusa els separatistes de cop d'Estat", i després d'explicar el contingut de les conclusions de la fiscalia, passava al pla polític i recordava que alguns dels presos polítics "han estat suspesos de la seva activitat parlamentària", però que "Pedro Sánchez podria necessitar una mica d'ajuda dels partits nacionalistes, inclosa l'ERC de Junqueras". Avís per a navegants en directe des de Nova York."La temptativa de secessió va ser un cop d'Estat, segons la fiscalia", titulava el diari francèsen la línia de la resta de mitjans internacionals. La notícia explica , tanmateix, que "​els fets que constitueixen una rebel·lió i el grau de violència que s'utilitzaren constitueixen els principals obstacles per a aquest judici".De l'altra banda de l'Atlàntic, l'agència oficial de notícies de l'Argentina,, també destacava el mateix element en el títol de la seva notícia sobre les conclusions llegides avui al judici: "La fiscalia assegura que a Catalunya es va produir un cop d'Estat". La corresponsal Cecilia Guardatti explicava amb una certa sorpresa que el fiscal Zaragoza "per primer cop es va referir a l'intent de secessió català amb els mateixos termes que l'acusació popular que exerceix el partit d'extrema dreta Vox". Les comparacions són odioses.També el diaride Mèxic ​optava per destacar que "acusen a líders catalans de «cop d'Estat»", però alhora explicava que en el judici hi ha "12 separatistes catalans pel seu paper en el procés polític que va tenir com a fites el referèndum declarat il·legal d'independència i la declaració unilateral de secessió". Procés polític, con la venia.L'agència cubanafeia servir un titular més asèptic: "El judici als separatistes catalans entra en la seva fase final", tot i que en el cos de la notícia informava que els presos polítics "són jutjats per participar de manera activa en l'organització d'un referèndum d'autodeterminació". La violència, tampoc no la troben per enlloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor