VÍDEOS Totes les novetats d'Apple

Una instantània de la presentació del nou iOS 13

Apple ha presentat, en el marc de la seva conferència de desenvolupadors WWDC 2019 celebrada aquest dilluns a San José (Estats Units), la nova versió del seu sistema operatiu mòbil iOS 13, que ha rebut una nova manera fosc nadiu, així com el suport per descarregar apps directament des de l'App Store en els seus rellotges Apple Watch, sense ajuda del mòbil.El CEO d'Apple, Tim Cook, ha donat el tret de sortida a la keynote inaugural de WWDC, on ha agraït la seva aportació als desenvolupadors d'aplicacions. "Estem inspirats pels milions d'aplicacions d'Apple en el món", ha assegurat Cook. Apple ha recordat els seus últims serveis de subscripció, anunciats recentment, entre els quals es troben el servei de notícies Apple News, el seu servei de videojocs, Arcade, que estarà disponible aquest any, així com Apple TV+ per a l'streaming de programes de televisió.La companyia ha presentat una sèrie de nous programes de producció pròpia, entre els quals es troben la sèrie sobre l'arribada de l'home a la Lluna For all mankind, que arribarà aquesta tardor. Apple TV+ estarà disponible en qualitat 4K amb el sistema TV OS.Apple ha redissenyat l'escriptori del sistema Apple TV OS, apostant per una finestra amb contingut familiar, i introduint el suport multiusuari perquè diverses persones facin servir un mateix compte. El sistema afegeix noves funcions com mostrar les lletres de cançons al mateix temps que es reprodueixen. A més, en relació a Apple Arcade, Cook ha anunciat la compatibilitat del seu servei de videojocs amb els comandaments de Xbox One X i Dualshock 4, de PlayStation 4.Apple ha compartit les novetats del seu sistema operatiu watchOS, dels seus rellotges Apple Watch. Els seus faces han rebut nous dissenys amb nous tipus de rellotges, a les quals ha afegit senyals sonors per moments com el pas d'una hora a una altra, recordatoris de veu i calculadora, per a funcions com dividir el compte entre amics.Aquest sistema ha començat a rebre aplicacions independents, que ja no requereixen estar connectades a un iPhone, alguna cosa per la qual cosa la companyia ha llançat també noves eines API per a desenvolupadors. Les aplicacions poden descarregar-se directament des del rellotge amb l'arribada de l'App Store a watchOS.A més, el sistema dels rellotges d'Apple ha afegit també noves funcions de salut, com l'aplicació Activity, que rep les Trends, amb mètriques en què es comparen els últims períodes d'activitat física. Per als usuaris amb problemes d'audició, watchOS ha incorporat avisos sobre entorns sorollosos, especificant que "no grava ni desa cap àudio".També s'afegeix la monitorització del període menstrual femení. Amb ella, és possible omplir els símptomes de la regla, i proporciona prediccions sobre els propers canvis. Aquesta funció s'afegeix de sèrie al sistema.Cook, que ha definit iOS com "el sistema més ràpid del món", ha recollit també que és el sistema amb major satisfacció dels usuaris, que es mostren satisfets en el 97% dels casos. iOS 12, l'última versió del sistema operatiu, compta amb una adopció del 85% de l'ecosistema de mòbils Apple.Apple ha presentat la nova versió del seu sistema operatiu mòbil, iOS 13, un 30% més ràpid en el reconeixement facial de Face ID, i amb descàrregues un 50% més petites, i amb una actualitzacions també un 60% menors en grandària. iOS 13 és "el doble de ràpid" que iOS 12, segons Apple.iOS 13 ha incorporat de sèrie la manera fosc, amb un fons d'escriptori renovat i colors foscos per a la resta d'aplicacions d'Apple com Apple News, així com el seu servei de música, al qual arriben les lletres de d'acord amb el temps de la cançó. També s'ha integrat el nou disseny en el teclat fosc, en el que ara és possible escriure lliscant.L'aplicació de mapes Apple Maps s'han renovat amb 4.000 milions de milles addicionals, i aquest estarà representat Estats Units de forma completa a la fi de 2019. Integra la funció de col·leccions, en la qual es guarden les adreces preferides. A això s'afegeix una nova manera similar a Street View que permet veure imatges en 360 graus dels carrers, amb transicions fluïdes entre cada imatge.Apple ha destacat la seva concepció de que la privacitat "és un dret fonamental", per al que ha desenvolupat una arquitectura amb majors proteccions. D'aquesta manera, les aplicacions externes no poden obtenir la ubicació a través de Bluetooth o Wifi com succeïa fins ara.La companyia ha desenvolupat també un nou mecanisme d'autenticació, Sign in with Apple, que s'orienta a serveis que requereixen ubicació i per als quals és necessari validar-se amb Face ID per concedir permís. També amaga les adreces de correus electrònics personals de manera automàtica. Està disponible en totes les plataformes d'Apple i també al web.HomeKit Security Video és un nou servei d'emmagatzematge per al vídeo de càmeres de seguretat, amb plans de pagament en els quals Apple emmagatzema i protegeix aquests arxius de manera que "ni tan sols Apple pot accedir-hi", segons la companyia. Les eines de seguretat de HomeKit s'estenen també als routers.Així mateix, l'aplicació de missatgeria Messages mostra en iOS 13 el nom de la persona que escriu, així com la seva fotografia, real o mitjançant els emojis animats Animoji d'Apple. L'aplicació de fotos ha estat una altra de les que ha rebut novetats, amb les que s'afegeixen noves possibilitats d'edició de fotos, que permeten modificar els valors de la imatge, amb les que per primera vegada es pot editar vídeo, que ara és possible rotar.Amb iOS 13, els altaveus sense fils AirPods han rebut la lectura de missatges a través de l'assistent Siri, així com la possibilitat de compartir àudio amb altres usuaris. L'assistent intel·ligent d'Apple ha afegit en la seva funció de ràdio fins a 100.000 emissores de tot el món.CarPlay, disponible al 75 per cent de cotxes a nivell global, ha afegit un nou dashboard, així com la integració de Siri amb aplicacions de tercers. Les dreceres de Siri han rebut una nova aplicació, Shortcuts, des de la qual es poden configurar i personalitzar. Siri ha millorat també la seva conversió de text a parla amb nous mecanismes neuronals basats completament en programari, que fan la parla de l'assistent més natural.Apple ha renovat també les seves eines de realitat virtual per a desenvolupadors. RealityKit, el paquet d'eina de realitat augmentada d'Apple, compta amb funcions com renderitzat fotorealista, permetent construir experiències de realitat augmentada per al sistema iOS amb Reality Composer.ARKit3, per la seva banda, actualitza el sistema d'eines tradicionals amb funcions com captura de moviment i la relació de persones amb objectes, que permet inserir-les en un entorn completament virtual.Així mateix, s'ha mostrat en la conferència un gameplay de demostració de Minecraft Earth, el nou videojoc de realitat augmentada per a mòbils de la saga Minecraft, amb personatges típics de la sèrie com els esquelets i la mort.Per la seva banda, el llenguatge de programació utilitzat per l'ecosistema d'Apple, Swift, que compta amb 450.000 aplicacions en l'App Store, ha rebut el nou marc de treball SwiftUI, que permet escriure aplicacions millorant la productivitat i reduint substancialment la quantitat de codi que cal escriure per a això.Una altra de les novetats que fa uns dies estava només fonamentada en rumors , aquest dimarts s'ha confirmat oficialment: Apple es desfà d'iTunes.

