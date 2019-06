El Govern renova 1.014 vehicles i dos terços d'aquests seran de baixes emissions

La Generalitat renovarà els propers mesos part de la seva flota de vehicles i, a més, ho farà incorporant-ne de nous majoritàriament de baixes emissions. El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat aquest dimarts l'anunci de licitació de 1.014 nous vehicles per al Govern sense opció de compra -en modalitat renting- i un 66% d'aquests seran elèctrics, híbrids o de gas liquat.El cost de l'ús d'aquests vehicles és de 46,7 milions per als propers cinc anys, entre 2020 i 2025, per bé que, en bona mesura, serviran per substituir automòbils antics o amb el renting ja caducat, estalviant recursos en revisions o en benzina, segons expliquen des del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, d'on s'ha fet aquesta comanda per al conjunt del Govern. En ocasions, una part de la flota hauria tingut fins i tot prohibit el trànsit per Barcelona, arran de les limitacions imposades a partir del 2020 per als cotxes antics o contaminants.Dels nous vehicles, un 41,2% seran híbrids, un 17,7% seran de gas liquat i un 7,2%, totalment elèctrics, mentre que el terç restant no serà de baixes emissions. Això es deu, asseguren, a que la recàrrega no és tan senzilla encara en determinades zones del país, que en cal amb més autonomia pels recorreguts -alguns són per als serveis territorials- o que alguns camions o cotxes de grans dimensions no estaven disponibles amb aquestes característiques.La licitació s'ha fet en 39 lots, la gran majoria dels quals amb menys de 50 vehicles, cosa que facilita la participació a la licitació d'empreses petites. De fet, el departament admet que una anterior licitació per al mateix concepte, del 2017, es va fer malament, ja que es va dividir en pocs lots i, per tant, dos que sumaven 700 vehicles van quedat deserts, un error que s'ha volgut esmenar aquest cop. En una pregunta parlamentària, de fet, el Govern va admetre fa dos anys que tan sols disposava de quatre cotxes elèctrics i vuit d'híbrids.El departament que més vehicles renova és el d'Agricultura (315), seguit pel de Salut (252) i el de Vicepresidència (114). També ho fan els de Territori (83), Justícia (69), Treball, Afers Socials i Famílies (52), Interior (34), Cultura (6), Presidència (4), Educació (3) i Polítiques Digitals (2), així com diverses agències i empreses públiques (80 en total, 29 dels quals per a Ports de Catalunya). En tot cas, els vehicles de patrulla dels Mossos d'Esquadra, els dels bombers i les ambulàncies es renoven per procediments diferents i no s'inclouen en aquesta licitació (sí que hi són els dels agents rurals).En total, aquests 1.014 vehicles representen el 17% de la flota total de la Generalitat, que ronda els 6.000. Tot i això, des de l'executiu afirmen que, en futurs processos de modernització, s'intentarà augmentar més el percentatge de vehicles de baixes emissions, tal com el Parlament ha reclamat en reiterades votacions.

