Els comuns defensaran l'aliança amb ERC i el PSC a Barcelona fins a la investidura

Les negociacions per la governabilitat de Barcelona s'ha convertit en un diàleg de sords: ERC s'ha mogut, ha deixat de banda Junts per Catalunya i ja ha oficialitzat la proposta d'un govern bipartit amb els comuns ; els d'Ada Colau continuen abanderant un tripartit amb republicans i socialistes que el PSC ja ha dit que en cap cas es produirà; i Jaume Collboni manté que la seva única aposta és governar amb els comuns. El resultat de tot plegat és que, mentre Colau no triï entre compartir un govern amb alcaldia de Maragall o ser ella alcaldessa de la mà del PSC i gràcies als vots de Valls, el serial es mantindrà. No moure's de la reclamació del tripartit inviable és una estratègia dels comuns que també pot acabar responent a una tria: esgotar el termini per acabar presentant-se a la investidura i que Colau sigui escollida alcaldessa amb els vots de PSC i el candidat de Ciutadans.Si en una cosa coincideixen les tres parts és que el desenllaç arribarà a les portes de la investidura, fixada pel 15 de juny. Colau, en un vídeo publicat aquest vespre, ja ha deixat clar que "persistiran" en l'entesa a tres. Per molt que republicans i socialistes es vetin, diu, estan pactant en altres municipis i si no ho fan a Barcelona és per un "càlcul electoral" de cara a les pròximes catalanes. "ERC vol els vots de JxCat i el PSC intentar recuperar els del PSC. L'estratègia electoral és legítima, però no podem hipotecar el futur de Barcelona", sosté Colau, que explica a la militància que ERC proposa un bipartit amb Maragall d'alcalde i Collboni un bipartit que sí que li permetria seguir sent alcaldessa.Fins al final del termini, els tres partits esmolaran les estratègies per desestabilitzar i intentar canviar els esquemes d'aquell amb qui volen pactar. Els equips negociadors d'ERC i dels comuns s'han reunit aquest dimarts durant una hora en una sala de l'Ajuntament per explorar si hi ha un marge d'entesa. La trobada, que tindrà continuïtat en un nou encontre aquest dimecres, es produïa després del moviment de Maragall d'obrir la porta a una reunió amb Collboni que el PSC va dinamitar en qüestió de minuts.Amb el no dels socialistes sota el braç, l'equip republicà -format per Jordi Coronas, Robert Fabregat, Pilar Vallugera i Gemma Sendra- ha formalitzat als interlocutors dels comuns -Jordi Martí, Gemma Tarafa, Ximo Balaguer i Janet Sanz, avui absent a la reunió- una oferta de govern bipartit amb alcaldia d'Ernest Maragall. La proposta dels republicans passa per confeccionar un executiu que reflecteixi la proporcionalitat de representació dels dos partits, que tenen 10 regidors cadascun, però on es reconegui la "legitimitat" del candidat d'ERC per ser alcalde perquè va ser el més votat. El contingut de l'acord de govern pivotaria en la defensa d'un projecte progressista i, en paral·lel, en la defensa dels drets i llibertats en el context d'excepcionalitat que sacseja la política catalana.Fonts republicanes coneixedores de la trobada asseguren que surten de la reunió amb una sensació "positiva" sobre les possibilitats d'entesa perquè hi ha un marge ampli de coincidència ideològica i programàtica. Altres fonts del mateix partit, però, recelen d'aquestes expectatives i intueixen que el que busquen els comuns és "guanyar temps" i que, per això, ni verbalitzen que estiguin disposats a renunciar a l'alcaldia ni abandonen la reclamació d'un tripartit que saben que és impossible. "Volen governar ells i ho faran de la mà de Valls", alerten. "És una partida de pòquer i algun escenari és fotut", afegeixen altres fonts d'ERC. L'estratègia dels comuns, asseguren, passa per aguantar fins al final la idea del "tripartit impossible" perquè Colau acabi presentant-se a la investidura amb l'argument que els vetos entre blocs no s'han aixecat.Els comuns han completat, des del 26 de maig, un extens debat assembleari que aquest divendres s'elevarà al plenari de la formació. De les converses de les bases n'ha sortit una posició majoritària, que a l'espai fins i tot es defineix com de "consens": mantenir la posició de Barcelona en Comú en la defensa de l'aliança amb ERC i el PSC. I és precisament la fórmula del tripartit la que, probablement, tindrà més força en el plenari, per bé s'hi podran escoltar, de ben segur, veus crítiques. Als comuns busquen esquivar l'equació que implica citar Valls. Es recorda que fins al 15 de juny hi ha temps per als moviments de republicans i socialistes que facin possible la seva proposta. Els comuns, però, han rebutjat aquest dimarts el bipartit proposat per ERC . Aquesta vegada ha estat la presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, l'encarregada de verbalitzar que el seu pla segueix sent el govern a tres amb republicans i socialistes. Els comuns, que són conscients que el tripartit no es produirà, estan dividits i han d'afrontar un plenari divendres per plantejar la consulta a les bases. L'opció de pregunta que s'obre pas és la de demanar als inscrits si estan d'acord en explorar l'entesa amb ERC i el PSC, un element que serviria per apuntalar l'estratègia d'exigir el tripartit fins a esgotar el termini. En els darrers dies ha anat guanyant pes l'aposta d'acceptar la fórmula que permeti que Colau sigui alcaldessa.Els partidaris d'aquesta opció argumenten que té més suports per a la investidura que Maragall, que els comuns representen el pont entre blocs -dinàmica que reclamen tancar- i que els vots de Valls no supeditaran el mandat. El "símbol polític" que representa Colau, sostenen, no es pot perdre. Més encara en un projecte que, després d'encaixar un pèssim resultat al territori el 26-M, se sustenta en aquests moments en el lideratge de l'alcaldessa en funcions.Però dins dels comuns també hi ha qui creu que no és acceptable en termes de coherència una operació per retenir l'alcaldia de Barcelona i que la lògica passa per una entesa amb ERC. Els defensors d'aquesta opció admeten que, ara per ara, es veuen en minoria. "Estant en desacord amb la via Valls, veig que el més probable és que passi", assegura una de les veus d'aquest sector consultada per, que afegeix que a hores d'ara hi ha "pocs ponts" amb ERC. Els partidaris del pacte amb els republicans consideren que només una proposta per repartir l'alcaldia -dos anys Maragall i dos anys Colau- podria suposar un viratge de la situació. Admeten, però, que garantir la majoria absoluta per fer el canvi d'alcalde a mig mandat és en aquests moments una quimera. En tot cas, aquesta no és una opció que els comuns hagin posat per ara sobre la taula de negociació i tampoc ERC la preveu com a viable. Així ho destaquen diverses veus.Els republicans, que comencen a pair que és possible que acabin a l'oposició, han tirat aquest dimecres d'hemeroteca per recordar que l'any 2015 ells es van negar a fer un pacte "antinatura" per evitar que Colau fos alcaldessa perquè ho fos Xavier Trias. Després de la reunió amb els comuns, Jordi Coronas, ha estat l'encarregat de verbalitzar que "ERC mai acceptaria" barrar-li el pas amb els vots de Ciutadans a PP. La incògnita és si Colau sí que ho faria per impedir que Maragall fos alcalde.

