Units per Avançar avala la investidura de Colau

Units per Avançar ja no suposa un obstacle per al PSC a l'hora de facilitar la investidura d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona. El partit de Ramon Espadaler havia acordat el veto a la líder dels comuns quan va impulsar la candidatura conjunta amb els socialistes, però en la reunió extraordinària del consell nacional d'aquest dilluns la formació va rectificar, amb l'argument que Barcelona "no es pot posar al servei de l'independentisme".L'aixecament del veto el va sol·licitar el mateix Espadaler i la proposta es va aprovar amb només una abstenció. El representant d'Units per Avançar al ple de Barcelona serà Albert Batlle, exdirector dels Mossos d'Esquadra i número tres dels socialistes a les eleccions municipals.El Consell també ha aprovat per unanimitat delegar en el comitè directiu del partit les negociacions per arribar a acords municipals.El posicionament d'Units arriba enmig de les negociacions entre patits per la investidura i quan els comuns, a través de la presidenta del seu grup parlamentari, Jéssica Albiach, han rebutjat la proposta de govern bipartit amb ERC. Els comuns han insistit que el PSC ha de prendre part del pacte, mentre Manuel Valls manté la proposta que els seus sis regidors votin a favor de la investidura de Colau.

