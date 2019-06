Torrent: «L'advocacia de l'estat i la Fiscalia porten sota la toga la samarreta de Vox»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha carregat durament contra el discurs que han mantingut la fiscalia, l'advocacia de l'estat i l'acusació popular durant el judici de l'1-O, en què han insistit en assenyalar que els líders independentistes van cometre un delicte de rebel·lió.



Coincidint amb la jornada de conclusions definitives de les acusacions, Torrent ha titllat "d'indignant" el seu posicionament i ha assegurat que "en el fons, explica que l'advocacia de l'estat i la fiscalia porten sota la toga la samarreta de Vox". El president de la cambra catalana ho ha dit aquest dimarts al matí en una entrevista a Radio Euskadi, en la qual s'ha mostrat "convençut" que el lehendakari Íñigo Urkullu actuarà com a mediador per resoldre l'encaix territorial català.

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, conversant amb el lehendakari Íñigo Urkullu. Foto: ACN

Coincidint amb la recta final del judici del Procés i hores abans de la presentació dels escrits definitius de les acusacions, Torrent s'ha mostrat "indignat" amb el relat de la violència i la rebel·lió, si bé ha admès que no li "sorprèn" que la fiscalia, l'advocacia de l'estat i Vox hagin mantingut "compartit" aquest discurs fins el final. A parer del president de la cambra catalana, tots duen "la samarreta" del partit de Santiago Abascal.D'altra banda, Torrent ha assegurat que el lehendakari Urkullu col·laborarà en la negociació amb l’estat espanyol per resoldre l’encaix territorial català. “No soc ningú per demanar-li que ens ajudi, però estic convençut que contribuirà a crear el marc de diàleg polític necessari per solucionar el conflicte polític de Catalunya”, ha afirmat Torrent a primera hora en una entrevista a Radio Euskadi, coincidint amb una visita a Vitoria.Torrent ha assenyalat Urkullu com a mediador després que a finals de la setmana passada el mateix lehendakari s'oferís per col·laborar en les relacions entre governs, si bé va posar dos condicionants: que li ho demani alguna de les parts i que es mantingui la discreció sobre la seva participació a les converses.Preguntat sobre aquestes declaracions d'Urkullu, Torrent ha assenyalat que el lehendakari està defensant "el mateix que els responsables polítics catalans", i ha insistit en apostar pel "diàleg institucional i polític". "Està traçant el terreny de joc, que es basa en una mesa de negociació que no serà només bilateral, sinó que hi haurà molts actors que podran influir a encaminar la solució", ha afegit Torrent.Hores abans de pronunciar la conferència Del referèndum impossible al referèndum inevitable, el president de la cambra catalana ha recalcat que la solució que reclama a l'estat espanyol "només passa per votar i respectar la voluntat de la majoria". En aquest sentit, ha assegurat que "quan un govern té una comunitat autònoma amb el 80% de la població que vol ser preguntada sobre el seu futur, el més lògic i el més intel·ligent és trobar la manera de preguntar a la ciutadania". "Això s'ha de fer a través de les urnes", ha sentenciat.

Respecte les discrepàncies entre les diverses formacions independentistes, a la mateixa entrevista Torrent ha admès que "els últims mesos ha costat verbalitzar una estratègia comuna" entre els partits, si bé ha insistit que tots coincideixen en situar el referèndum "com a estació final". Preguntat per si l'independentisme ha renunciat a la unilateralitat, ha respòs un rotund "no renunciem a res".



"Perseverar" en la cerca d'una "solució democràtica"



Després de l'entrevista, Torrent s'ha reunit amb Urkullu al palau d'Ajuria Enea, sense fer declaracions posteriors a la premsa. En un comunicat, l'entorn del president del Parlament ha assegurat que els dos dirigents han coincidit en la necessitat de "perseverar per aconseguir una solució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol". Segons el mateix comunicat, Urkullu s'ha interessat per la situació parlamentària i processal dels polítics presos i exiliats.

