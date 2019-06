​La temperatura mitjana anual augmenta 1,6 graus a Catalunya en els últims 69 anys

El Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC), publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya, ha conclòs que la temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,6 graus en els últims 69 anys, i que la precipitació segueix sense mostrar un comportament clar.Per aquesta anàlisi d'evolució, s'han estudiat 23 sèries de temperatura i 70 de precipitació, que cobreixen el període de 1950 a 2018, i s'ha determinat la temperatura mitjana a l'estiu ha augmentat 2,5 graus des de la primera meitat del segle XX, així com és més marcat el ritme de creixement de la temperatura màxima que de la mínima.A més, s'ha constatat que hi ha un predomini d'anys càlids durant els tres últims decennis -els deu anys més càlids des de 1950 es troben en els últims 25 anys-, encara que 2018 va ser el segon any més plujós des de la primera meitat del segle XX.Aquesta edició del BAIC ha incorporat l'Índex de Precipitació Estàndard (IPE), per fer un seguiment de la sequera pluviomètrica en el territori des de 1971 fins al 2018, i els resultats obtinguts mostren que la severitat de les sequeres ha augmentat durant els últims decennis i que els períodes humits són menys extensos i intensos.L'informe també inclou l'anàlisi de les variables marines registrades a l'Estartit -s'ha determinat un augment de la temperatura i del nivell del mar-, l'anàlisi de les sèries de dades i de l'evolució de 30 índexs climàtics dels observatoris Fabra i de l'Ebre, així com un seguiment de la fenologia de la Serra d'Almos, a Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor