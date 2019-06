L'Ajuntament de Barcelona denega 4.000 beques per a casals d'estiu per «manca de recursos»

Un total de 3.852 famílies barcelonines s'han quedat sense beca per al casal d'estiu dels seus fills. Aquest és el resultat provisional del procés d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament. EL consistori ha atorgat la beca a 13.824 unitats familiars però n'ha denegat gairebé 4.000. Fonts municipals al·leguen "manca de recursos" per fer front a la demanda i que l'Ajuntament ha prioritzat l'ajuda a les famílies amb rendes més baixes, a les quals se subvenciona el 90% de l'activitat i que i que les denegades són a famílies que compleixen els requisits per aconseguir beques del 30% o el 60% del cost de l'activitat.Des de l'Ajuntament insisteixen que la partida destinada als ajuts per a aquest estiu és de 3,2 milions d'euros i que ha augmentat un 167,39% % en els darrers cinc anys. A més, apunten que el nombre d'infants i adolescents beneficiaris de les beques ha incrementat un 66,89% en els darrers cinc anys.Arran de la insuficiència de recursos per afrontar un percentatge més alt de beques, a cap del departament de lleure de la Fundació Catalana de l'Esplai-Fundesplai, Asun Gil, ha alertat que no s'ha de fer "ni un pas enrere" en l'educació en el lleure perquè es tracta d'un "espai estratègic" per "garantir la igualtat d'oportunitats" dels infants.

