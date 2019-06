Això deia Colau en campanya sobre els vots de Valls: «No em prestaria mai a operacions estranyes»

"Jo em presento per guanyar les eleccions, amb més suport que mai. I crec que guanyaré les eleccions. I no em prestaria mai a operacions estranyes per treure o posar gent, i encara menys amb una clau d'aliances amb Ciutadans i el PSC, quan estic dient que vull liderar un govern progressista amb forces progressistes. No faré aliances amb forces de dretes, com clarament és Ciutadans i el senyor Valls". La reflexió és d'Ada Colau i la va pronunciar en una entrevista concedida ael 16 de maig, en plena campanya electoral.La pregunta, formulada fa només 20 dies, havia estat clara: se li qüestionava si, arribat el cas, acceptaria els vots de Jaume Collboni i Manuel Valls per ser alcaldessa i barrar el pas a un alcalde independentista. Colau no va dubtar en la resposta, encara que a la repregunta se li va demanar si això també seria així en el cas que el suport Valls fos sense contrapartides a canvi. Va acompanyar l'argumentari amb gestos de desaprovació, com es pot comprovar en el vídeo que il·lustra la informació.Les afirmacions fetes en campanya no sempre s'ajusten a les decisions preses després dels resultats. En política n'hi ha nombrosos precedents. I, a Barcelona, el debat és convuls perquè s'ha obert un escenari que ella no preveia. ERC aspira a fer bona l'ajustada victòria electoral per situar Ernest Maragall a l'alcaldia mentre que Barcelona en Comú no ha descartat de forma taxativa aprofitar els vots de Collboni i Valls per facilitar un segon mandat de Colau. En aquesta segona hipòtesi, també viable, la suma d'actors dispars és motiu de controvèrsia. Ho demostra el missatge que projectava la mateixa candidata.Les paraules de la líder dels comuns sobre les "operacions estranyes" prenen transcendència ara que el seu partit ha de decidir què farà a la sessió d'investidura del 15 de juny. De moment, els comuns no s'han pronunciat. Això sí, mantenen contactes formals amb ERC i el PSC, tot i que els socialistes rebutgen converses amb els republicans i descarten l'aliança tripartit defensada encara per Colau . Aquest divendres Barcelona en Comú ha convocat el plenari de la formació per obrir el debat fet ja en assemblees sectorials i de barri del partit.Diverses veus dels comuns s'han pronunciat sobre què convindria al seu espai polític. I, a mesura que avancen els dies, pren més força l'opció de retenir l'alcaldia, encara que sigui amb vots de formacions situades als antípodes de Colau. Però la mateixa alcaldessa en funcions rebutjava aquest escenari fa tot just tres setmanes."Jo no faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls. El senyor de Valls té un model de ciutat oposat al nostre. I, a més, fa joc brut amb el tema de seguretat, i crec fa mal a la imatge de Barcelona, perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona. Defensa unes tesis, tant en clau nacional com en clau social, que estan als antípodes dels nostres plantejaments. Per tant, no faré cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat això", expressava Colau en la conversa amb. La resolució, dissabte de la setmana que ve.

