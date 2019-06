Els comuns rebutgen el govern bipartit amb ERC a Barcelona

Jéssica Albiach: "Queden moltes hores per arribar a un acord"

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha rebutjat l'oferta de govern bipartit a Barcelona que ERC ha formalitzat als comuns aquest dimarts . La dirigent ha insistit que en l'equació del pacte ha d'entrar també el PSC, malgrat que ha estat el propi Jaume Collboni qui ha descartat seure a parlar amb els republicans ni tan sols per constatar les diferències.ERC ha proposat un govern bipartit amb Ernest Maragall com a alcalde i un repartiment proporcional que suposaria repartir-se l'executiu al 50% entre ERC i els comuns. Els republicans han deixat Junts per Catalunya de banda de les negociacions dels pactes per explorar una aliança exclusivament amb els comuns. Amb tot, els comuns no es mouen i segueixen insistint que un tripartit d'ERC, Barcelona en Comú i el PSC és el que "millor representa la voluntat de la ciutadania de Barcelona" perquè els barcelonins han votat opcions progressistes i d'esquerres.Albiach ha argumentat que encara queden dies fins al 15 de juny perquè s'aixequin els vetos creuats entre republicans i socialistes. "Queden moltes hores per arribar a un acord", ha assegurat. Tot i això, Collboni ja ha instat Colau a escollir entre els uns o els altres.L'equip negociador d'ERC i dels comuns s'han reunit per segona vegada aquest dimarts i seguiran trobant-se aquest dimecres. Barcelona en Comú celebra divendres un plenari clau per fixar com es decidirà per quina opció aposten: si per forjar un acord amb ERC amb Maragall com a alcalde o bé segellar una aliança amb el PSC que permetrà a Colau retenir l'alcaldia gràcies als vots de Manuel Valls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor