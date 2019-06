La Generalitat valenciana obre expedient sancionador contra El Corte Inglés per esterotipar les mares

La direcció general de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible de la Generalitat valenciana ha donat instruccions per tramitar l'expedient sancionador a El Corte Inglés per la seva campanya publicitària per al Dia de la Mare per considerar que pot "fomentar l'estereotip de mare que resigna a les dones a complir amb el seu paper de 'bona mare' basat en el lliurament, per sobre de la resta d'identitats".Comerç i Consum -que el passat 6 de maig va iniciar les actuacions prèvies a l'obertura d'expedient després de rebre una queixa de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i Igualtat per la campanya publicitària de la companyia- ha decidit fer aquest pas al no rebre resposta per part d'El Corte Inglés, que "no ha remès cap documentació ni ha efectuat al·legacions o manifestacions" davant els requeriments d'informació per part de l'administració.Així es recull en un escrit, consultat per Europa Press, que assenyala que, d'acord amb l'article 60 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es trasllada la documentació per iniciar la tramitació d'un expedient sancionador per possible infracció de l'article 3.a) de la Llei 34/1988, de l'11 de novembre, general de publicitat, amb la campanya publicitària del Dia de la mare, el cartell principal deia: "97 % lliurada, 3% egoisme, 0% queixes".Des del moment en què rebi la notificació de la tramitació de l'expedient sancionador, la companyia -que s'enfronta a una multa d'entre 3.000 i 15.000 euros- disposarà de deu dies hàbils per a formular les seves al·legacions i en aquesta ocasió té obligació de respondre.De la mateixa manera que quan es van iniciar les diligències prèvies, el passat 6 de maig, El Corte Inglés es "reafirma" en què "lluny de ser sexista" la seva campanya pel Dia de la mare pretenia fer "un homenatge a les mares", han explicat a Europa Press fonts de l'empresa. D'aquesta manera, deixa l'expedient en mans de la seva assessoria jurídica, que segons han assenyalat les mateixes fonts, "ja està preparant les al·legacions".En el seu moment, a l'inici de les qüestions prèvies, el director de Consum, Natxo Costa, recordava que els anuncis d'aquesta campanya han tingut una "àmplia repercussió negativa" de diversos sectors de la societat. Al seu entendre, era una campanya més pròpia del "segle XIX" que del segle XXI.En el seu requeriment, Comerç basava la seva petició en normatives com la Llei 34/1988, de l'11 de novembre, general de publicitat, que estableix que és "il·lícita" la publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts en la Constitució, especialment als que es refereixen els articles 14, 18 i 20."S'entenen inclosos els anuncis que presentin a les dones de forma vexatòria o discriminatòria, bé utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament coadjuvant a generar la violència a què es refereix la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de Gènere".Així mateix, la Llei 7/2010, de 31 de març, en el seu article 7, referit als drets de les persones de menys edat, disposa que "les comunicacions comercials no han de produir perjudici moral o físic als menors. En conseqüència tindran les següents limitacions: (...) e) no han d'incitar conductes que afavoreixin la desigualtat entre homes i dones".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor