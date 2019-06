Empat de sentències sobre la situació laboral dels repartidors de Glovo i Deliveroo

Arran de la sentència, Glovo considera que el seu model empresarial es veu "reforçat" però aposta per la creació d'un "nou marc legal". Precisament, aquest dimarts el secretari general del departament de Treball, Josep Ginesta, ha instat l'Estat a prendre "decisions polítiques" pe als riders. Ginesta ha rebutjat que hagi de ser Inspecció de Treball qui "posi drets allà on no n'hi ha" i ha exigit el govern espanyol a "clarificar urgentment" la situació dels repartidors.



Sigui com sigui, la consideració que els riders són autònoms resulta qüestionada pel funcionament quotidià de l'empresa. El primer que demana Glovo als aspirants a repartidors és que siguin autònoms. Un cop comencen a treballar per la companyia, els riders tenen el dret a rebutjar comandes, però això els pot fer baixar la puntuació d'eficiència i, per tant, veure com el número de trajectes que se'ls encarreguen sigui molt menor.



L'Estatut dels Treballadors reconeix com a relació laboral qualsevol vinculació entre una empresa i un empleat que, entre altres aspectes, estableixi un salari estipulat per la companyia, uns horaris concrets i una dependència jeràrquica de l'empleat envers l'empresa.

Un jutjat de Barcelona ha dictaminat que els repartidors de Glovo i l'empresa no estan vinculats per una relació laboral. Dit d'una altra manera, que els riders són autònoms. És la cinquena vegada que un tribunal de l'estat espanyol es pronuncia en aquest sentit, ja sigui en casos que afecten Glovo o a altres empreses com Deliveroo. Amb tot, diversos tribunals també han determinat en cinc ocasions que els repartidors són falsos autònoms. Els tribunals, doncs, deixen la situació en taules . Qui ha qualificat reiteradament els repartidors com a falsos autònoms és Inspecció de Treball.El 15 de febrer informava que procedia a d onar d'alta a la Seguretat Social els repartidors de Glovo a Barcelona . Inspecció de Treball ja va reconèixer com a treballadors de Glovo 329 repartidors de Saragossa i el mateix va passar a València amb 200 riders de Glovo, en un cas que està pendent dels tribunals.En la sentència feta pública aquest dimarts per Glovo, el jutge considera que els repartidors poden triar l'itinerari, el mitjà de transport i l'horari. A més, considera demostrat que els riders poden rebutjar encàrrecs. En resum, la sentència estableix que "ostenten una capacitat d'organització pròpia que excedeix l'àmbit d'una relació de caràcter laboral".

