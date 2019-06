FOTOS i VÍDEO Puigdemont i Comín entren al Parlament Europeu

🎥 president @KRLS al Parlament Europeu: "Des de diumenge passat, #26M, nosaltres no som uns mers convidats del Parlament Europeu, som membres d'aquesta cambra. Exigim que se'ns tracti igual que a la resta d'eurodiputats. És aquesta la discriminació de la qual ens queixem" pic.twitter.com/dhqzd4mdmi — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 4 de juny de 2019

Puigdemont, Comín i Tremosa, als passadissos del Parlament Europeu Foto: JxCat

De ser vetats la setmana passada a entrar al Parlament Europeu sense problemes. Carles Puigdemont i Toni Comín ja han trepitjat l'Eurocambra. Els dos eurodiputats electes de JxCat s'han reunit aquest dimarts amb altres parlamentaris europeus, segons ha informat la formació, que ha difós fotografies de tots dos als passadissos i en un dels bars de la cambra, acompanyats de l'eurodiputat sortint Ramon Tremosa, que s'acomiada de la institució després deu deu anys.No fa ni una setmana, dimecres passat, el Parlament Europeu va prohibir l'entrada tant a Puigdemont com a Comín , quan hi pretenien accedir per iniciar els tràmits per obtenir l'acta d'eurodiputat. La prohibició va desfermar una tempesta política, amb episodis com ara la decisió del president de l'Eurocambra, el conservador Antonio Tajani, de retirar les acreditacions provisionals a tots els eurodiputats espanyols -incloent-hi Puigdemont i Comín-, responent a una petició de PP, PSOE i Cs.

