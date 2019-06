La xarxa es mofa de la nova samarreta del Barça... i s'hi apunten el Betis i la selecció de Croàcia

Me parece una camiseta muy acertada. Representa cómo se quedó el Barça en el corner del gol de Origi... https://t.co/wgET9B0HUl — L M C K (@tiki_atraka) 4 de juny de 2019

Pues el Barça ha conseguido lo inimaginable. Una camiseta con menos escencia que la camiseta modelo mancha de ketchup del Athletic. pic.twitter.com/qeVhG2ajML — Llorenç (@gothalo) 4 de juny de 2019

Si no se va ahora no se irá nunca. pic.twitter.com/ezxGBwyfYy — kantinu (@kantinu) 3 de juny de 2019

🗣"Ojo, la nueva camiseta a cuadros del Barça no es fea. Pero… no es el Barça". EL EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/AojvVa7BOw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 4 de juny de 2019

A la camiseta del Barça le han quitado las rayas. pic.twitter.com/X5mcZvZOKx — El del Teto (@eldelteto) 4 de juny de 2019

El Barça abandona, almenys durant la temporada vinent, les històriques franges blaves i granes a la primera equipació . El club blaugrana i Nike han apostat per un disseny molt trencador amb quadrats, al més pur estil de la selecció de Croàcia. Des que s'ha fet oficial la nova samarreta titular, que ja està disponible a les botigues, la xarxa s'ha omplert de tot tipus de comentaris, la majoria d'indignació, però molts d'ells també carregats de burla.Entre els usuaris que han fet broma amb el nou disseny que lluiran properament Messi, Piqué, Suárez i companyia hi destaquen els comptes oficials de Twitter de la selecció croata i el Betis. El club andalús, de fet, utilitza una imatge de Marc Bartra, exjugador blaugrana, per il·lustrar la publicació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor