Les tres intoxicacions alimentàries freqüents que pots evitar només canviant d'hàbits

Ous Foto: Pixabay

La salmonel·losi és una infecció fonamentalment d'origen alimentari. És la causa majoritària de brots de toxiinfeccions alimentàries i d'alteracions gastroentèriques a Catalunya, a Espanya i en molts altres països europeus. En la majoria de casos es tradueix en una gastroenteritis i millora sense necessitat de tractament, però pot agreujar-se si arriba a la sang i afecta infants, gent gran o persones amb malalties cròniques.Ja fa anys que l'administració i els avicultors fan servir controls i prenen mesures de seguretat i vacunació de gallines ponedores i reproductores. No obstant això, es recomana: rentar-se bé les mans abans de començar a preparar el menjar i cada cop que es tus, s'esternuda i es va al lavabo o es toquen les escombraries.També cal cuinar bé els aliments: no és recomanable que quedin parts crues. Separar els aliments crus dels que no ho són. Preparar els aliments poc abans de consumir-los. No els deixeu a temperatura ambient durant més de dues hores. Una altra mesura per prevenir la malaltia és evitar el consum de llet crua o productes elaborats amb llet crua, ous crus i productes que en continguin, carn crua o poc cuinada i aigua no tractada de llacs o rius.