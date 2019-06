Un alt càrrec de la Guàrdia Urbana de Lleida treballa de cambrer quan no està de servei

El cap de la unitat de la policia administrativa de Lleida, A.M, es treu un sobresou en una altra feina. Segons ha pogut saber, l'agent porta anys treballant al restaurant Palermo de la ciutat fent de cambrer en banquets, una tasca en la qual ha estat vist i fotografiat en diverses ocasions. De fet, la doble feina d'aquest caporal és coneguda dins del cos de la Guàrdia Urbana de Lleida, i fins i tot el mateix restaurant ha publicat fotografies en què es veu l'agent amb els seus companys.Els policies de la ciutat tenen dedicació exclusiva, i el reconeixement per dedicar-se a altres tasques com la docència, les activitats artístiques i la gestió del patrimoni personal, i han de complimentar els tràmits per poder-les desenvolupar. En aquest context, la feina extra del caporal no seria acceptada pels responsables del departament policial del consistori, atès que ser empleat en banquets com a cambrer no entra dins les possibilitats contemplades per treballar al marge de la tasca policial.El cap de la policia administrativa (al centre de la fotografia, amb un tovalló blanc a la mà i ulleres) no és nascut a Lleida, però treballa a la ciutat des de fa aproximadament uns quinze anys, després d'haver passat per dos altres ajuntaments catalans, on va exercir càrrecs de responsabilitat durant etapes de govern del PSC. L'agent fa anys que és militant del partit socialista, on ha exercit tasques en la sectorial de seguretat.Des de la Guàrdia Urbana de Lleida s'assegura aque no tenen coneixement que l'agent tingui una altra tasca al marge de la que desenvolupa a la Paeria.

