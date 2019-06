«Rambling», el videojoc per reenganxar els barcelonins a la Rambla

Ja fa temps que el terme "ramblejar" ha quedat obsolet. Passejar per la Rambla ha deixat de ser un hàbit plaent dels barcelonins, que cada cop més eviten la principal artèria de Ciutat Vella, sigui per voluntat pròpia o per obligació. La massificació turística ha comportat un procés de gentrificació, tant pel que fa a l'habitatge com als comerços i l'Associació d'Amics de la Rambla confia en el Rambling com a eina perquè els veïns de la ciutat tornin a sentir-se seva l'avinguda.El projecte, que es presentarà durant els pròxims dies, també l'impulsen les empreses PlayVisit i Advanced Leisure Services. Es tracta d'un videojoc o gimcana virtual al qual es pot accedir des d'una adreça web a través del telèfon mòbil. No és un videojoc tradicional per jugar davant d'una pantalla amb un comandament. Més aviat s'assimila al model Pokemon Go, que obliga els jugadors a sortir al carrer per complir els objectius.Qui vulgui jugar-hi haurà d'anar a la rambla i habilitar la geolocalització de l'aparell, sense necessitat de descarregar-se cap aplicació. A partir d'aquí, el joc li proposarà diversos reptes a resoldre en diferents punts de la Rambla. Cada repte superat suposarà passar una pantalla i qui arribi al final serà recompensat amb un obsequi.El joc tindrà tres possibles rutes. La Ruta Nostàlgica recordarà el passat més esplendorós de la Rambla. La Cultural destacarà els seus aspectes patrimonials i la Canalla rescatarà de l'oblit els personatges més pintorescos que en algun moment han fet vida a l'avinguda. Les tres rutes començaran al Palau Moja, situat a la cantonada amb el carrer de la Portaferrissa.El portaveu d'Amics de la Rambla, Fermín Villar, defensa l'estratègia del gaming per recuperar la Rambla per als barcelonins. Villar argumenta que cal "reequilibrar" la Rambla i fer que aquest punt neuràlgic de Barcelona deixi de ser un lloc de pas només per a turistes. "El turisme provoca un canvi en l'oferta de la Rambla i fa que al final sigui majoritàriament de restauració per a turistes", assenyala.A l'hora de posar exemples, el portaveu de l'associació esmenta el Mercat de la Boqueria i les parades del mig del passeig que han substituït els històrics ocellaires i ara venen dolços i souvenirs. "Són corresponsables del model actual", afirma.El Rambilng, precisament, busca que els usuaris barcelonins del videojoc entrin en contacte amb comerciants de la Rambla. "No només es tracta de fer la ruta mirant el mòbil sinó d'interactuar amb el món real", explica el director general de PlayVisit, Pau Yanez."Volem que els barcelonins redescobreixin les Rambles i frenar l'opinió generalitzada que s'han convertit en un parc temàtic", apunta Yáñez.Villar defensa que la Rambla sempre ha estat massificada i argumenta que el perill no és la gran afluència de gent sinó que els turistes "facin fora" els veïns. Pel portaveu de l'associació, el Rambling pot ser una eina perquè els barcelonins tinguin un motiu per anar a la Rambla. Villar posa com a exemples la celebració de la diada de Sant Jordi o del Tast a la Rambla per argumentar que els veïns s'acosten al passeig quan s'organitzen esdeveniments de qualitat.El Rambling arriba mentre la Rambla espera encarar la seva transformació. Les obres havien de començar durant l'actual mandat però finalment els treballs començaran després de la constitució del nou govern municipal, entre finals del 2019 i principis del 2020.L'Ajuntament va convocar un concurs internacional que va guanyar l'equip Km-Zero, liderat per l'urbanista i exregidora de Ciutat Vella, Itziar González. El seu equip ha projectat un passeig amb un únic carril de pujada i un de baixada per als vehicles. Les voreres tindran una amplada de tres metres i al llarg del passeig hi haurà tres places. La primera serà davant del Palau Moja, la segona davant del Liceu i la tercera al pla del Teatre, on actualment hi ha el monument a Serafí Pitarra.A més, a l'espai de Colom i Drassanes hi ha projectada una zona verda i es preveu que els vianants disposin de molts més elements de mobiliari urbà per seure.Les obres suposaran una inversió de 35,6 milions d'euros o es faran en cinc trams. En cada tram les obres s'allargaran un any i mig i, per tant, està previst que les obres s'acabin aproximadament el 2028.

