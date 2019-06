El taxi evoluciona per combatre les VTC: com funcionarà la tarifa tancada?

La tarifa tancada dependrà dels quilòmetres de la ruta i, a través d'un algoritme, inclourà totes les variables que fixen els preus regulats del taxi

"Una aplicació pública només té beneficis, sobretot pels usuaris, però també per reduir la contaminació i millorar la mobilitat", destaca Tito Álvarez

Josep Maria Goñi i Eduardo Martín, representants d'Unauto VTC Foto: David Zorrakino | Europa Press

"El sector del taxi necessitava competència per adaptar-se al segle XXI", assenyala Josep Maria Goñi, president d'Unauto

El nou reglament de l'AMB obliga les VTC a una precontractació mínima de 60 minuts abans de la prestació efectiva del servei

Tito Álvarez, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El taxi es transforma i adopta una de les característiques que, fins ara, era exclusiva i un dels punts forts d'Uber i Cabify: els clients podran saber quant els costarà el trajecte abans de pujar al vehicle. Això sí: sempre que contractin el servei a través d'una aplicació mòbil. Aquesta és la principal novetat de la nova tarifa de preu tancat que els taxis de Barcelona començaran a incorporar de manera progressiva partir d'aquest dissabte a tota l'àrea metropolitana."Nosaltres també hem de veure cap a on va el món. Si tots ens belluguem, vivim i fem servir aplicacions mòbils, lògicament els serveis públics també ens hem de posar les piles i buscar les solucions que la ciutadania demana", explica Maria Teresa Carrillo, gerent de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) aAquesta era una vella reivindicació del sector, que actualment treballa a Barcelona amb una dotzena d'aplicacions mòbils. Unes apps que, fins ara, només permetien reservar el servei i saber la durada del trajecte, però mai fixar el preu de la carrera durant la precontractació. "Ja fa anys que els taxistes ens havien demanat que volien tarifes fixes, un punt que des de la institució no acabàvem de veure clar i el al final hem trobat aquesta fórmula", reconeix Carrillo.La gerent de la institució pública que regula el sector a l'Àrea de Metropolitana de Barcelona (AMB) explica que a partir d'aquest dissabte els usuaris podran optar per una tarifa de preu tancat, però subratlla que estarà basada en un algoritme a partir de les pròpies tarifes dels taxis actuals: "Com passa i passarà en el cas del taxímetre, el preu tancat també dependrà dels quilòmetres i inclourà totes les variables que fixen els preus regulats: la baixada de bandera, la distància, l'hora i també els suplements concrets, si cal".Després d'haver modificat la normativa, aquesta nova tarifa ja és una realitat. Com subratlla Carrillo, s'anirà implementant al llarg d'aquestes pròximes setmanes a mesura que les aplicacions tinguin els programes informàtics a punt i que l'algoritme hagi estat validat per l'IMET. A més, serà optativa perquè l'usuari, quan faci la reserva, sempre podrà escollir si prefereix viatjar, com fins ara, amb el taxímetre tradicional."No és exactament el que buscàvem però sí que és un primer pas per aconseguir el que volem", assegura Tito Álvarez. El portaveu del sindicat Élite Taxi explica aque des de fa quatre anys el sector reclama una aplicació pública on hi siguin tots els taxis de Barcelona i l'àrea metropolitana. "El client té dret a saber el que pagarà pel trajecte abans de pujar al cotxe, això és necessari i imprescindible. Hi estem d'acord, però nosaltres ho volíem fer a través d'una aplicació pública i no només a través de les aplicacions privades que ja existeixen", remarca.Per Álvarez, aquesta és la única manera de fer més rendible la feina i que els usuaris tinguin sempre un taxi disponible. "Una aplicació pública només té beneficis, sobretot pels usuaris, però també per reduir la contaminació i millorar la mobilitat perquè hi hauria menys cotxes circulant sense saber on són els clients", recalca. El portaveu dels taxistes, això sí, es mostra satisfet: "Hem obert una porta que estava tancada i, a partir d'aquí, hi posarem el cap per aconseguir tot el que puguem".Tot i així, Álvarez afirma que la introducció d'un preu tancat de precontractació "és un canvi important i molt positiu" i que pot ser "una eina potent" per guanyar clients que els taxis havien perdut. En aquest sentit, el portaveu del sindicat Élite valora especialment que nova tarifa tancada no sigui "dinàmica" i no fluctuï segons l'oferta i la demanda com sí que fan les plataformes VTC: "Aquí és on es marca la diferència entre el taxi i Uber i Cabify. L'usuari tindrà un preu tancat, que sempre estarà regulat i serà el mateix plogui o no plogui"."Les tarifes oficials estan enganxades a la finestra del cotxe i són completament públiques i les sap tothom, en canvi les VTC arriben a multiplicar per 9 el preu quan hi ha molta demanda", destaca Álvarez. I posa com a exemple que a Madrid, durant la final de la Champions, per anar del centre al Wanda Matropolitano, l'estadi on es jugava el partit, "un taxi valia uns 30 euros i Uber estava cobrant 120 euros"."Sense l'existència de les VTC, això no s'hagués produït mai". Josep Maria Goñi és contundent. El president de la patronal Unauto a Catalunya reivindica que sense la irrupció de les plataformes de vehicles de lloguer amb conductor la introducció del preu tancat mai hauria arribat als taxis: "És una enorme satisfacció, perquè som conscients que el sector del taxi necessitava competència per adaptar-se al segle XXI i incorporar les demandes de la ciutadania".Goñi assegura que l'aparició d'Uber i Cabify "ha trencat el monopoli" i descarta que aquesta sigui una mala notícia per aquestes plataformes: "Si alguna cosa s'ha demostrat aquest darrer any és que hi ha mercat per a tothom". En aquest sentit, el president de Unauto destaca que el sector del taxi "té el mateix número de llicències de fa 20 anys, però la ciutat i la seva àrea metropolitana ha guanyat dinamisme i hi ha molta més activitat".A més, assegura que les VTC necessiten "un taxi potent", que doni un millor servei, perquè "l'enemic no és el taxi", sinó el vehicle particular. "Entre tots hem d'oferir un servei econòmic i de qualitat i amb garanties, perquè al final, la majoria de ciutadans acabi deixant el vehicle particular a casa i es desplaci per la ciutat i l'àrea metropolitana amb metro, bus, taxis o VTC", apunta Goñi.L'entrada en vigor de la nova tarifa de preu tancat a les aplicacions dels taxis arriba dues setmanes després de l'aprovació al ple del Consell Metropolità del nou reglament que regula les condicions d'explotació de les llicències VTC a tot l'àmbit metropolità. La principal novetat és que la normativa obliga a contractar el servei dels turismes de lloguer amb conductor amb un mínim de 60 minuts d'antelació abans de la prestació efectiva del servei, i, per tant, amplia fins a una hora la precontractació que el decret aprovat pel Govern fixava en només 15 minuts.La normativa de l'AMB també inclou la prohibició a les VTC de circular per les vies públiques per buscar o captar clients i la obligació als conductors a estacionar el vehicle fora de la via pública un cop finalitzin un servei. A més, quan circulin per l'àrea metropolitana sense passatgers, els conductors hauran de justificar que tenen un servei en el registre o que es dirigeixen al seu lloc d'estacionament. Finalment, el reglament també prohibeix l'ús de la geolocalització, que permet al clients veure on és el vehicle abans de la precontractació.La patronal Unauto ja ha anunciat que portaran aquesta normativa als tribunals i que demanaran mesures cautelars, com ja van fer després de l'aprovació, ara fa un any, del reglament anterior: "És una vergonya", afirma Goñi. El president de la patronal de les VTC acusa l'AMB de "cedir davant del xantatge d'un sector minoritari però molt sorollós de taxistes que té la capacitat de posar potes enlaire Barcelona i és capaç de segrestar la ciutat durant dies i demanar, fins i tot, rescat per alliberar-la"."És inadmissible i està fent mal a la imatge del sector del taxi i també de Barcelona en general. Hi ha molts polítics que no són capaços d'aguantar aquesta pressió i hem vist que a només quatre dies de les eleccions municipals, l'AMB va aprovar un reglament sota l'amenaça d'aquests grups violents de rebentar els actes electorals de les diferents formacions polítiques", subratlla el màxim responsable d'Unauto a Catalunya.El nou reglament de l'AMB està previst que entri en vigor el juliol, just un any després de l'inici del conflicte entre els sectors del taxi i les VTC. L'estiu passat, els taxistes de Barcelona van iniciar una vaga i van ocupar, per primera vegada, la Gran Via de la capital catalana després que el TSJC suspengués de manera cautelar l'anterior reglament de l'AMB. La normativa, que va ser recorreguda per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) obligava a les VTC a tenir una segona autorització de l'Institut Metropolità del Taxi i fixava una ratio d'una VTC per cada 30 llicències de taxi."Després d'un any de conflicte, hem rebut moltes crítiques, però la gent ens ha comprès molt", explica satisfet Tito Álvarez. I afegeix que "els taxistes s'han convertit en "un referent de la lluita treballadora". El portaveu del sindicat Élite i cap visible de la mobilització assegura que les denúncies del sector del taxi han servit per posar sobre la taula "el debat de la precarietat i de la pèrdua de drets davant el capitalisme de totes aquestes plataformes com Uber i Cabify".Un any després, Álvarez està satisfet: "No hi ha cap col·lectiu a la història que hagi aconseguit en tan poc temps el que ha aconseguit el taxi de Barcelona. Cap ni un. Hem canviat un decret estatal, una llei autonòmica i un reglament metropolità, tot convalidat en només 10 mesos". Però reconeix que està preocupat per si el TSJC torna a suspendre el nou reglament de l'AMB: "Nosaltres entenem que no tenen cap argument per tombar-lo, una altra cosa, això sí, és que després s'elevi al Constitucional. Però mentrestant no es pot aturar, perquè tots els arguments que va utilitzar ara fa un any ja no serveixen amb tots els canvis normatius que hem aconseguit".Sigui com sigui, la patronal Unauto ja ha anunciat que recorrerà davant la justícia el nou reglament i, també, que tornarà a demanar mesures cautelars per aturar-lo. Així, un any després, la normativa canvia i el sector del taxi evoluciona. Però, tal com alerta Álvarez, com "la roda del hàmster, el conflicte continua".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor