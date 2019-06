L'aposta de Fibracat pel diàleg: enviar targetes SIM a tots els líders polítics catalans i espanyols

Fibracat ha enviat aquest dimarts per correu certificat les targetes SIM 3.0 de la companyia als líders polítics catalans i espanyols

Joana Ortega i Montserrat Nebrera, aquest dimarts a l'acte de Fibracat. Foto: Adrià Costa

Joana Ortega: "Fem un ús pervers de la paraula diàleg: cal una escolta activa per tal que sigui diàleg real"

L'acte «Dialogar» organitzat per Fibracat. Foto: Adrià Costa

Les targetes SIM enviades per Fibracat als líders polítics catalans i espanyols. Foto: Adrià Costa

Diàleg, diàleg i diàleg. Tothom en parla però quasi ningú el practica. I amb la voluntat de contribuir a intentar desencallar el conflicte català, l'aposta de Fibracat és original i innovadora: enviar una targeta SIM a tots els líders polítics catalans i espanyols per tal que dialoguin entre si, encara que sigui telefònicament. Fibracat, operador global de telecomunicacions en català , ha enviat aquest dimarts per correu certificat les targetes SIM 3.0 de la companyia als líders de tots els partits polítics. Concretament, la rebran Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Santiago Abascal i Alberto Garzón; així com Quim Torra, Carlos Carrizosa, Pere Aragonès, Miquel Iceta, Jaume Asens, Carles Riera i Alejandro Fernández.Si activen la targeta al seu terminal, tindran els contactes de la resta de líders polítics per tal de trucar-los directament. “Una simple trucada pot canviar-ho tot”, explica Meritxell Bautista, directora comercial i fundadora de Fibracat . El contracte, per cert, inclou un nombre il·limitat de trucades gratuïtes amb la resta de targetes enviades.Dialogar és un valor i pot ser un art. I, coincidint amb la presentació de la iniciativa de Fibracat, ho han demostrat Joana Ortega i Montserrat Nebrera, dues (ex)polítiques amb moltes ganes d'intervenir en la possible resolució del conflicte.Ortega i Nebrera –"des de posicions oposades però sempre partidàries del diàleg", en paraules del periodista Josep Puigbó-, han debatut sobre la importància de dialogar però sobretot de com fer-ho per tal que sigui efectiu. Això sí, han diferit a l'hora de buscar causes i possibles solucions en l'actual atzucac polític."Fem un ús pervers de la paraula diàleg: cal una escolta activa per tal que sigui diàleg real", ha assegurat Joana Ortega. "No podem abordar-lo sense la càrrega que tens la veritat absoluta. Cal una voluntat oberta i tenir clar que el teu objectiu final és el bé comú", ha afegit l'exvicepresidenta.Montserrat Nebrera, que es va quedar a pocs vots de liderar el PP de Catalunya enfront Alícia Sánchez-Camacho, ha defensat la necessitat de saber renunciar. "No és dolent. Potser a vegades només cal renunciar a una actitud per tal que les idees flueixin i s'intercanviïn", ha assegurat l'exdiputada popular.La proposta de Fibracat ha estat molt ben rebuda per Ortega i Nebrera. "És un revulsiu i un toc d'atenció. És a dir, deixeu-vos de bestieses, seieu i comenceu a escoltar l'altre", ha assegurat l'exvicepresidenta. "Celebro que s'hagi posat aquest pont per avançar", ha afirmat l'exdiputada popular. "És important que gent que no té el micròfon proposi solucions, més enllà si després el resultat és positiu", ha afegit.Més enllà de targetes SIM, Ortega aposta per un debat discret. "No es pot intentar dialogar a través dels mitjans de comunicació", ha assegurat l'exvicepresidenta que, per cert, ha assegurat que només poden buscar ponts d'acord persones que "no tinguin una implicació emocional directa" amb el conflicte. Nebrera, per la seva banda, considera necessari que es configuri un "espai polític intermedi que reivindiqui aquest diàleg". "No és crear-lo. És recuperar un espai que a Catalunya havia estat molt ampli", ha assegurat.L'exvicepresidenta i exdirigent d'Unió no té cap esperança amb una sentència que considera ja escrita: "No es pot dirimir un problema polític als tribunals. Ho pagarem durant molts anys". Nebrera, per la seva banda, aposta per indults, un canvi d'actitud dels condemnats i, a mig termini, una reforma de la Constitució.

