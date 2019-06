Desconvocada la vaga de docents a la UAB durant la selectivitat

El personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desconvocat els quatre dies de vaga que havia fixat de l’11 al 14 de juny, que coincidia amb el període de proves de selectivitat. Una mesura que s’ha pres després que aquest dilluns hi hagués un preacord amb l’equip de govern de la UAB per acceptar les demandes que consistien en millores de les condicions laborals, marcades en un Reial Decret. Un preacord que aquest dimarts els treballadors han aprovat per unanimitat.Es tracta de l’aplicació de l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF), aprovat pel Reial Decret el passat 1 de març, tal com ha assenyalat el delegat de la CGT a la universitat (sindicat majoritari), Ermengol Gassiot, que contempla prorrogar fins a un quart any els contractes d’aquest col·lectiu, en el cas que no s’hagi acabat la tesi i tinguin contractes inferiors els tres anys i un augment dels sous entre un 15 i 23% entre tots els docents, uns 850, ha xifrat.Gassiot ha assegurat que “menys d’un 20% entrega la tesi abans del tercer any” i ha calculat que entre els que ho fan, “entre un 15 i 20% el mateix investigador admet que els afecta aquest temps i acceptarien fer-ho en quatre anys”, per tal d’oferir un millor resultat final.En relació amb les prestacions salarials, “amb diferència qui els contracti”, ha matisat el representant sindical, afecta “als 850 professors, perquè estan per sota del que marca la normativa”. Així, segons l’establert, s’abonaran les quanties amb caràcter retroactiu i com a molt tard seran a les nòmines de setembre o octubre.Gassiot ha posat l’exemple d’aquestes millores, en el cas que siguin contractats per la Generalitat. El tercer any, que és el període amb el sou més alt, la remuneració és de 16.000 euros i que amb aquest nou acord “passarà a ser 17.000 i escaig i el quart any a 21.000”. Amb la qual cosa, ha continuat, “suposa la pròrroga del contracte i la crescuda salarial de més del 20%”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor