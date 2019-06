VÍDEO Així funcionen les noves portes verticals que està provant el metro de Barcelona

#metrobcn s’ha convertit en el primer del món que ha posat en funcionament, de manera experimental, un conjunt de portes d’andana verticals, una solució innovadora per augmentar la #seguretat i el confort dels passatgers. En el següent vídeo us ensenyem com funcionen: pic.twitter.com/r7tTna2bHI — TMB (@TMB_Barcelona) 4 de juny de 2019

El metro de Barcelona està posant a prova un nou model de tancament d'andana, pioner al món, que a diferència de les portes existents, te un moviment vertical. És a dir, el tancat que separa l'andana de les vies no s'obre i es tanca horitzontalment replicant l'obertura de les portes dels combois, sinó que és un gran panell el que puja i baixa per permetre l'accés dels usuaris als trens.El principal avantatge d'aquestes portes és, justament, la seva flexibilitat d'ús, ja que les obertures són més amples i no és necessari, com ara, que els tancaments de cada andana coincideixin perfectament amb la posició de les portes dels combois que hi circulen.L'enginy és d'una companyia coreana que, de manera experimental, s'ha instal·lat a l'estació de Can Cuiàs de la línia 11, a Montcada i Reixac. Aquesta línia, de fet, ja ha estat banc de proves del metro en anteriors ocasions, com amb la posada en marxa dels trens sense conductor o la instal·lació de les primeres portes automàtiques d'andana horitzontals.Ara, amb el pas a l'obertura i tancament verticals, TMB espera poder demostrar l'eficàcia d'una solució innovadora que es preveu que aporti més seguretat i confort als viatgers i afavoreixi la regularitat del trànsit de trens. Les noves portes tenen un funcionament similar al d'una persiana, amb un panell de gran amplada –més de set metres– que llisca per unes guies verticals.El sistema està configurat perquè s'obri i es tanqui de manera sincronitzada amb el pas dels combois. L'amplada de les 'portes' evita que els trens hagin de fer aturades d'alta precisió a l'arribar a l'estació i permet fer circular trens amb diferents distribució de portes per una mateixa línia.Segons detalla el director de Projectes Estratègics de Metro, Ramon Malla, aquestes portes també són més fàcils d'instal·lar que les d'obertura horitzontal, sense afectar el servei, i el seu manteniment és més senzill i menys costós perquè tenen menys quantitat d'elements mecànics.Les proves de fiabilitat del sistema es faran en una andana de Can Cuiàs que no s'utilitza per al trànsit de viatgers i duraran sis mesos. En funció dels resultats es farien posteriorment les proves d'integració operativa a l'andana amb trànsit de passatgers i s'avaluarà la idoneïtat d'instal·lar aquest sistema a altres línies i andanes en funcionament.Un test que es farà és el de seguretat, ja que a simple vista pot semblar que una errada en el sistema pugui ser més perillosa que les portes horitzontals, ja que els impactes tindrien lloc en zones més sensibles del cos, com el cap. Des de Metro, Ramon Malla assegura que hi ha una duplicitat de mecanismes, amb sensors horitzontals i verticals que garanteixen la seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor