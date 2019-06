Els advocats dels presos lamenten que la Fiscalia segueixi sostenint la rebel·lió sense proves

Andreu Van den Eynde, Jordi Pina i Benet Salellas, advocats d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart, han fet una lectura molt crítica de l'exposició de conclusions de la Fiscalia, aquest dimarts al judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Segons han declarat a la pausa del migdia, just després de finalitzar la primera part de la sessió, els quatre fiscals han orientat el judici cap a la política i han intentat provar, sense més proves que tuits, que va existir violència la tardor del 2017 a Catalunya."Si les referències que tenen per argumentar un delicte de rebel·lió és la lectura d'un tuit, em va bé, estic prou content", ha declarat Van den Eynde, que ha assegurat que l'informe de la Fiscalia no suposa "cap problema per a les defenses". Conjuntament amb Pina, ha afirmat que hi ha "molt poca base provatòria", i els dos han coincidit que és un judici penal "amb molts components polítics". "El fiscal feia més un míting polític", ha bromejat l'advocat de Sànchez, Turull i Rull.Per la seva part, Benet Salellas ha posat l'accent en la manca d'atenció que ha prestat el ministeri públic als drets i llibertats. "Ha fet una exposició gairebé de l'antic règim de com s'han d'entendre els drets i llibertats", ha declarat, i "només s'ha sentit a parlar de la Constitució per defensar la unitat de la pàtria espanyola". De fet, l'advocat de Cuixart ha considerat que la Fiscalia ha perdut una oportunitat "històrica" de posicionar-se en favor dels drets fonamentals, encara més quan la setmana passada es va donar a conèixer l'informe del comitè de treball de Nacions Unides.

