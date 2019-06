Torra acusa la Fiscalia d'incomplir la legalitat internacional amb la petició de penes als presos

#President @QuimTorraiPla: "Un any que acaba amb un judici que no s'havia de produir. Avui el fiscal tenia una oportunitat d'or per demanar la llibertat dels presos polítics seguint la recomanació de l'ONU i no ho ha fet. Acusem l'estat d'aquesta persecució política"#unpaísapunt pic.twitter.com/CuF9F0wjfB — Govern. Generalitat (@govern) 4 de juny de 2019

Un país en marxa, un país a punt: reactivat, viu, preparat, global, amb igualtat i equitat i just #unpaísapunt pic.twitter.com/SCSJ46muxz — Govern. Generalitat (@govern) 4 de juny de 2019

Un any i dos dies després de la presa de possessió del Govern, Quim Torra ha comparegut a la sala de premsa del Palau de la Generalitat per fer balanç i fixar les prioritats dels mesos que vindran. Uns mesos que estaran especialment marcats per la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes, a qui la Fiscalia ha acusat aquest matí de perpetrar un "cop d'estat" . Segons Torra, el ministeri públic està "incomplint" la legalitat internacional amb les conclusions contra els encausats i mantenint nou dirigents a la presó. Per què? Pel dictamen del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU sobre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart."Denunciarem aquest fet arreu. Denunciarem aquest judici farsa arreu. Sempre estarem al costat dels nostres companys presos polítics i a l'exili. I nosaltres, amb els partits que estem a favor del dret a l'autodeterminació, sabrem donar una resposta a una sentència que no siguin l'absolució. Considerarem que són sentències contra tots els que van votar els companys i companyes jutjats per tirar endavant amb el procés. Si votar és delicte jo sóc culpable", ha reflexionat el dirigent independentista.Torra ha ressaltat, en referència al "cop d'estat" que ha descrit la Fiscalia, ha estat irònic. "És estrany parlar de cops d'estat si tot el que es va fer és un procés que s'aprova per majoria absoluta i que es fa amb llum i taquígrafs", ha ressaltat el president de la Generalitat, que ha carregat contra la "venjança" que està aplicant l'Estat amb les acusacions contra els dirigents encausats.El president s'ha volgut referir a la relació amb Pedro Sánchez i el govern espanyol, truncada des del mes de febrer i que no s'ha reprès des de les eleccions del 28-A, i ha situat la "mà estesa" com un dels emblemes del seu primer any al capdavant de la Generalitat, juntament amb els "valors republicans". El dirigent independentista també ha volgut insistir en la idea que s'han "restaurat" les institucions després del 155 i ha subratllat la "manca de normalitat" de la repressió."Des del primer moment vam estendre la mà a l'Estat", ha apuntat Torra, en referència a les converses amb Sánchez que van acabar fracassant per la polèmica del relator. "El diàleg no ha estat possible perquè algú es va aixecar de la taula", ha remarcat en referència al trencament de la negociació per part del govern espanyol, que va optar per avançar les eleccions un cop tombats els pressupostos al Congrés dels Diputats gràcies al vot dels partits independentistes.El president ha assegurat que l'any de Govern ve marcat per la "manca de normalitat". S'ha referit, en aquest sentit, al referèndum de l'1-O, a la declaració d'independència del 27-O, a l'aplicació del 155, a la judicialització de la política i a una repressió que ha "continuat". En aquest sentit, ha criticat les conclusions de la Fiscalia fetes públiques aquest dimarts en el judici de l'1-O i que es basen en el relat d'un "cop d'estat" perpetrat per l'independentisme . En el capítol d'obstacles, Torra ha lamentat el "dèficit fiscal insostenible", els deutes de l'Estat, el dèficit "crònic" en infraestructures -només un 10,4% d'execució el 2018- i la recentralització promoguda pel govern espanyol.Davant de totes aquestes circumstàncies, el president ha defensat la "gestió rigorosa" a través de l'estabilitat fiscal i l'abandonament del fons de liquiditat autonòmica (FLA), tot i que la intervenció financera segueix vigent. També ha remarcat que els pressupostos socials són un "motor de canvi republicà", tot i que ni tan sols s'han arribat a presentar degut a la situació de minoria parlamentària. Les reivindicacions dels col·lectius socials, segons el president, són "legítimes" i s'han anat solucionant, per bé que el Govern ha presenciat vagues del sector públic i l'oposició s'hi ha abraonat.Torra ha arrencat subratllant que el país s'ha "reactivat" gràcies al Govern després de l'aplicació del 155. A la seva dreta, en la pantalla que hi ha a la sala de premsa de Palau, s'hi podia llegir el lema Un país en marxa, un país a punt. "Un país a punt per viure en llibertat davant dels reptes globals que Catalunya té per davant", ha reflexionat el president de la Generalitat. "Aquest país en marxa, aquest país a punt i pel qual governem, és un país reactivat, viu, d'equitat i d'igualtat, just", ha remarcat el dirigent independentista, que ha definit sis eixos d'acció en l'últim any.Són aquests: país reactivat -recuperació de les institucions-, país d'"igualtat i equiitat" -perquè "ningú es quedi enrere"-, país "viu" -omplir les comarques de "vida"-, país "preparat -Catalunya com a "pol de coneixement"-, país "global" -per tenir "veu pròpia en els debats al món"- i país "just" -garantir la igualtat d'oportunitats-. Torra ha tret pit pel creixement de dos punts percentuals de l'economia, la davallada del 2,6% en l'atur, el 4,1% més d'empreses creades i el vuitè any de rècord consecutiu d'exportacions. També ha ressaltat que per sisè any ha crescut la producció industrial.En la carpeta econòmica, Torra ha destacat que l'administració i la ciutadania poden estar satisfets de la "resiliència del país". "Ens en podem sentir orgullosos", ha recalcat. A banda dels indicadors d'estabilitat fiscal -dèficit, deute i regle de despesa-, el president català ha volgut destacar la creació de 6.633 places de treballadors públics, que inclou 500 nous llocs de treball a la plantilla de Bombers. En el relat de la reactivació del país, ha fet referència a la recuperació de lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC), un exemple per combatre el discurs d'inacció en l'activitat parlamentària. Torra ha expressat que el Govern ha incentivat la reactivació de vuit lleis aturades pel TC i ha admès que l'executiu està pendent encara del "pronunciament positiu" d'altres normes, com la llei de canvi climàtic.Torra ha fet una anàlisi d'una seixantena de mesures. Entre les que ha citat hi figura el decret llei per limitar els preus del lloguer, validat coincidint amb el període electoral dels comicis municipals. El president de la Generalitat s'ha referit a l'increment d'un 35% del preu del lloguer en els darrers quatre anys a Barcelona -així ho ha xifrat- i ha justificat el moviment del Govern per la necessitat de "prendre decisions" davant l'escalada de preus. El decret va ser objecte de polèmica entre Junts per Catalunya i ERC en la campanya electoral.Tal com va anunciar la setmana passada al Parlament, Torra comença avui mateix la ronda de contactes amb partits i entitats per consensuar la resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes encausats. La primera en passar per Palau serà Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i just després ho farà Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural. Al llarg dels propers dies, entitats i partits seguiran reunint-se amb Torra per expressar el seu punt de vista sobre la situació política i l'escenari que s'obrirà a la tardor quan sentenciï el Suprem.En el cas de l'ANC, l'entitat aposta per unes eleccions "plebiscitàries" convocades just després del veredicte . L'Assemblea reclama -com també ho fa Demòcrates de Catalunya- a Torra que recuperi la via unilateral, i assegura que si en aquests hipotètics comicis se supera el 50% hi haurà prou legitimitat per declarar la independència. De moment, però, el Govern segueix instal·lat en la recerca d'un acord amb l'Estat a través del diàleg, tot i les reticències de Pedro Sánchez a parlar amb la Generalitat de qüestions polítiques de fons i descarta qualsevol negociació per un referèndum pactat.

