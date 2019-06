Torrent reivindica el diàleg polític per resoldre conflictes

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha defensat aquest dimarts des d’Euskadi l’ús del diàleg per afrontar les divergències polítiques.“Reivindiquem, avui i sempre, el diàleg polític com la millor eina per resoldre tots els conflictes”, ha afirmat en una visita institucional al Parlament Basc, on l’ha rebut la presidenta Bakartxo Tejeria. Posteroirment, a les quatre de la tarda, Torrent es reunirà amb el president basc, Iñigo Urkullu El president del Parlament català també ha situat les cambres catalana i basca com a “temples del diàleg” i ha reclamat “respecte” per a “la voluntat ciutadana expressada a les urnes”, tot assegurant que “això és el que reclama una majoria de la societat a Catalunya.Al seu torn, Tejeria ha lloat la relació entre les institucions dels dos territoris, i ha assegurat que els uneix una “amistat que continua creixent”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor