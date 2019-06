«Catalanista, però dins la llei»: així serà el nou partit dels orfes d'Unió i CDC

El projecte de crear un nou partit catalanista per recollir el vot dels anomenats "orfes de CiU" està molt avançat. Ja fa molts mesos que tenen lloc les trobades del grup Catalunya Segle XXI, format per una vintena de persones de procedències diverses, que van del PSC al PP fins a l'antiga Convergència. Segons han explicat apersones que hi han participat, l'objectiu és aplegar prop de 300.000 vots potencials de "catalanistes desconcertats"."Hi ha demanda, però manca una oferta estructurada", explica un dels promotors, que considera que el nou projecte pot fer d'accelerador perquè s'aixopluguin sota la nova plataforma electoral les diverses sigles sorgides des de la desaparició de CiU, com Units per Avançar -actualment amb un acord amb el PSC-, Lliures i Convergents. Però el nou partit no vol ser una suma d'aquestes altres formacions sinó anar més enllà i reunir també els desencantats del PDECat.El nou partit es definirà com a "catalanista" i continuador d'aquesta tradició, afirmant el fet nacional, però sempre "dins la llei" i amb un objectiu clar: concórrer a les eleccions al Parlament. Els seus impulsors volen posar fi al que consideren un "atzucac" polític davant el fet d'una estreta majoria independentista al Parlament "només dedicada al procés" i sense que es pugui forjar una majoria alternativa.Els estrategs del nou projecte polític -entre els quals hi ha figures com Eva Parera, exdirigent d'Unió i número quatre de la llista de Manuel Valls a Barcelona-, i -Àstrid Barrio, politòloga i professora de la Universitat de València- estan analitzant la franja de mercat electoral. Tenen clar que s'adreçarien a un bloc de prop de 300.000 votants, majoritàriament del tercer cinturó de Barcelona, majors de 45 anys, situats en espais de centre i centredreta, que consideren que els comuns i el PSC són l'esquerra, i se senten allunyats de PP i Ciutadans.En paraules d'un altre dels inspiradors del projecte, el perfil del votant és el de "persones que solien votar CiU a les eleccions catalanes, i dubtaven entre CiU i el PP a les espanyoles". Properament, llançaran un manifest signat per diverses figures de la societat civil que serà el tret de sortida d'aquest nou intent per trobar uns nous pares als "orfes de CiU".

