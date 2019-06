Treball demana a l'Estat «decisions polítiques» per als repatidors de Glovo i Deliveroo

El secretari general del departament de Treball, Josep Ginesta, ha demanat a l'estat espanyol que prengui "decisions polítiques" per "clarificar urgentment" la situació laboral dels repartidors d'empreses com Glovo i Deliveroo. Les empreses estan al centre de la polèmica després de l'accident laboral mortal d'un rider mentre treballava per Glovo.Aquest dimarts, Ginesta ha argumentat que la responsabilitat no ha de recaure només sobre Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat, i ha instat el poder legislatiu i executiu a actuar. Una capacitat d'actuació que, en aquest cas, depèn de l'administració estatal.Per Ginesta, confiar només en la possibilitat que Inspecció "posi drets allà on no n'hi ha" representa la "renúncia absoluta del poder legislatiu i polític a prendre les mesures que cal prendre".No és qüestió que inspecció posi la norma allà on probablement no hi ha claredat, sinó que es prenguin decisions polítiques que facin normes que garanteixin directament aquests drets i després la inspecció vetlli perquè la gent compleixi les seves obligacions", ha dit.Ginesta ha emmarcat la seva demanda en unes declaracions molt crítiques amb el PSOE i el govern espanyol. El secretari general ha acusat als socialistes de tenir "una cara de dia i una cara de nit". Ginesta ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez hagi aparcat la voluntat de derogar la reforma laboral aprovada durant l'etapa del PP i ha retret al PSOE que només impulsi "apostes estètiques", com el registre de jornada o l'obligatorietat de disposar de plans d'igualtat.En aquest sentit, el secretari general de Treball ha instat l'executiu de Sánchez ha de "retornar els instruments de negociació" als representants sindicals i els treballadors per garantir "estabilitat i salaris dignes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor