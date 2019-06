Una cadena humana pujarà les fotos dels presos i exiliats a un cim de Vallter

L' Associació Catalana pels Drets Civils , amb el suport de diverses entitats, com Bombers de la República, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ADIC (Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes) i les territorials de l’ANC de les comarques d’Osona, el Ripollès i el Lluçanès, han un organitzat un original acte de suport als presos polítics i exiliats catalans. La iniciativa porta per nom "Faran el cim!" i es portarà a terme el diumenge 16 de juny.L'acte consistirà en una cadena humana estructurada per trams, al llarg de la qual es pujaran les fotografies dels presos i exiliats polítics fins al cim del Gra de Fajol Petit, a Vallter (el Ripollès), a 2.567 metres d'alçada.Una vegada els participants siguin als seus trams, les fotografies emmarcades de tots els presos i exiliats polítics sortiran des de la zona del refugi d’Ulldeter i aniran passant de mà en mà fins arribar al cim, moment en què es finalitzarà la cadena.El recorregut, de 900 metres lineals i 300 de desnivell, estarà dividit en sis trams. La ruta començarà al tram zero, apte per a famílies, i anirà augmentat de dificultat fins arribar al cim.Les inscripcions es poden fer al web de l'organització o directament a la pàgina web de la FEEC

