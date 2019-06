Ballesteros recepta «prudència» als partits del pacte d'investidura: «No es pot donar res per fet»

Tarragona 2019 Totes les dades Cens total: 91.725 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 57.134 62,75% Abstencions: 33.918 37,25% Vots nuls: 223 0,39% Vots en blanc: 270 0,47% Partit Vots % Regidors

Josep Fèlix Ballesteros ha afirmat que aquesta setmana serà clau per al futur govern de Tarragona. L'alcalde en funcions i candidat del PSC ha assegurat que ja està en converses amb els altres partits polítics que entren a l'Ajuntament i que es portaran a terme trobades formals amb "propostes damunt la taula i amb objectius compartits". Ahir a la tarda ja es va produir la primera trobada i aquest matí n'ha fet dues més però no ha volgut revelar amb quins partits.Ballesteros ha enviat un missatge als partits que volen pactar a favor de la investidura de Pau Ricomà a alcalde (ERC, Junts per Tarragona, En Comú Podem i la CUP). El socialista ha etzibat que "no es pot donar res per fet" i ha recomanat a la resta que han de tenir "molta paciència" i que han d'actuar amb "molta prudència" perquè "la precipitació no juga a favor de ningú". A banda, el batlle assegura que l'aritmètica de les municipals "requereix de molta generositat i poc frontisme". En Comú Podem Tarragona, que té la clau del "canvi" a la ciutat, no té pressa per prendre una decisió i va al seu ritme. Els comuns han creat una comissió negociadora que és qui està gestionant les converses amb la resta dels partits i ho vol fer allunyada del focus dels mitjans de comunicació. La coalició, que ha aconseguit dos regidors, es manté en silenci i està maniobrant amb molta prudència per no donar cap pista sobre cap a quina banda es decantarà.

