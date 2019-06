​El govern espanyol es mostra convençut que podrà acabar exhumant Franco

El govern espanyol ha reaccionat aquest dimarts a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre cautelarment per unanimitat l’exhumació de les restes del dictador Francisco Franco . Fonts de La Moncloa admeten que la decisió dels magistrats “implica que el govern posposarà l’execució de l’exhumació fins que en els pròxims mesos es dicti sentència sobre el fons de la qüestió”.En tot cas, recorden que la suspensió cautelar “no indica res” sobre la decisió final del Suprem i “de fet el govern està convençut que el Tribunal Suprem desestimarà aquest recurs com ha vingut fent fins ara amb tots els recursos plantejats per la família Franco”.L’executiu espanyol ha evitat criticar la decisió d’aquest dimarts i en un comunicat que ha fet públic ha apuntat que “no és estrany que el Tribunal Suprem suspengui l’execució d’una decisió la legalitat de la qual ha de recusar a instància de part”.La Secció Quarta del Suprem entén que permetre l’exhumació abans d’emetre una sentència ferma implicaria un “perjudici” per a la família del dictador i també pels “interessos públics de l’Estat i de les institucions constitucionals”.A més del recurs de a família Franco, la sala també tenia sobre la taula les peticions de la Fundació Francisco Franco, de l’Associació de Defensa del Valle de los Caídos i de la comunitat benedictina.La suspensió cautelar dictada pel Suprem allarga encara més un procés que el govern de Pedro Sánchez va iniciar el 24 d’agost del 2018 mitjançant un reial decret per modificar l’article 16.3 de la Llei de la memòria històrica.L’executiu espanyol va iniciar després un procediment administratiu que va donar per finalitzat el 15 de febrer, en què va ordenar l’exhumació. La família va designar aleshores la Catedral de l’Almudena perquè acollís les restes del dictador, però l’executiu espanyol s’hi va negar perquè entenia que es podria convertir en un nou lloc de culte a la figura de Franco.

