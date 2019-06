Maragall ofereix a Colau un govern bipartit

Jordi Coronas: "El no de Collboni deixa clar la voluntat del PSC d'excloure's d'un acord a tres"

Jordi Coronas: "Ni se'ns passa pel cap que Valls condicioni les necessitats polítiques i urgents que té la ciutat"

Un govern bipartit amb Ernest Maragall com a alcalde i un repartiment proporcional que suposaria repartir-se l'executiu al 50% entre ERC i els comuns. Aquesta és l'oferta que els republicans han posat sobre la taula del partit d'Ada Colau en la reunió que han mantingut durant una hora en una sala de l'Ajuntament de Barcelona. La trobada s'ha produït després que els republicans hagin fet un moviment no correspost aquest dilluns amb el PSC que ha evidenciat la inviabilitat de l'acord a tres que reclama Colau , situació que va agafar a contrapeu els comuns.La trobada d'ERC i de Barcelona en Comú, la segona que es produeix entre els dos partits, ha durat una hora i està previst que les negociacions continuaran demà. Per part dels republicans, lideren les negociacions el número cinc de la candidatura de Maragall, Jordi Coronas, i el president de la federació de Barcelona, Robert Fabregat. En sortir de la reunió, Coronas ha explicitat que la proposta que fan és la d'un govern "únicament" amb Barcelona en Comú del qual, per tant, no en formaria part Junts per Catalunya. La contundència en l'afirmació, ha precisat, respon a la voluntat de foragitar la "desconfiança" que els comuns manifesten sobre les intencions d'ERC."Generositat, proporcionalitat i legitimitat" són les tres paraules sobre la qual els republicans consideren que s'ha d'edificar un acord que consideren "coherent" perquè ERC i els comuns van ser els partits més votats i tenen una coincidència programàtica i ideològica "àmplia". Generositat i proporcionalitat, asseguren, perquè la composició del govern reflecteixi allò que han votat els ciutadans. Però també legitimitat perquè Ernest Maragall, com a guanyador de les eleccions, sigui l'alcalde. Coronas ha assegurat que els comuns no han explicitat durant la reunió que ells vulguin l'alcaldia.ERC ha subratllat que s'ha fet evident que el tripartit que reclama Colau no és possible. D'entrada, consideren que no és possible per les diferències ideològiques i programàtiques en matèria de drets i llibertats però també de ciutat. Com a exemples ha posat que els socialistes hagin portat al Consell de Garanties Estatutàries el decret aprovat pel Govern per regular els preus dels lloguers. Però també, molt especialment, la negativa de Jaume Collboni a ni tan sols seure a parlar amb Maragall per analitzar la situació postelectoral. "El no de Collboni deixa clar la voluntat del PSC d'excloure's d'un acord a tres", ha assegurat Coronas, que ha carregat contra la falta de "decòrum institucional" dels socialistes per tancar les portes al diàleg."Constatem que ha quedat definitivament descartada la proposta de govern tripartit i que, per tant, l'única opció i realista per formar un govern progressista és l'acord definitiu entre ERC i BComú", recullen els republicans en la proposta formalitzada als comuns.Els republicans asseguren que durant la reunió els comuns ni han defensat ni han descartat la possibilitat de retenir l'alcaldia amb un pacte amb el PSC i els vots de Manuel Valls. "Ni se'ns passa pel cap que Valls condicioni les necessitats polítiques i urgents que té la ciutat", ha dit Coronas. De fet, ha recordat que ERC al 2015 va rebre "pressions socials" per evitar que Colau fos alcaldessa però que no va dubtar en descartar "pactes antinatura" per "coherència". Barrar el pas a la líder dels comuns hagués suposat votar a favor de la investidura de Xavier Trias amb partits com Ciutadans i el PP. "ERC mai ho acceptaria", ha insistit tot convidant els comuns a fer el mateix.Per aquest motiu, Coronas ha donat per "impossible" que Colau assumeixi la tríada amb Valls i s'ha mostrat "optimista" per seguir bastint un acord de govern que pivoti en dos eixos: polítiques de progrés, de lluita contra les desigualtats i per la justícia social; i posicionament clar en la defensa dels drets i de les llibertats.

