VÍDEOS «La violència de l'1-O va ser la necessària»: les conclusions de la Fiscalia, en 15 frases

La Fiscalia ha presentat aquest dimarts les seves conclusions en intervencions molt contundents contra els dirigents independentistes acusats. El ministeri fiscal manté el delicte de rebel·lió i ha mirar de justificar la violència, una violència que va ser "la necessària", segons els fiscals. L'acusació ha qualificat de "cop d'Estat" els fets que es van viure la tardor del 2017 a Catalunya, ha assegurat que hi va haver violència física i que tot plegat va suposar un atac contra l'ordre constitucional. El seu escrit definitiu pràcticament no ha variat, malgrat els quatre mesos de judici, els vídeos i els 500 testimonis que han desfilat pel Suprem.Us resumim la intervenció de la Fiscalia en 15 frases clau:1. Javier Zaragoza: "El que va passar a Catalunya és el que s'anomena un cop d'Estat".2. Javier Zaragoza: "Oriol Junqueras va ser el motor principal de la rebel·lió".3. Javier Zaragoza: "No hi ha el dret moral a la secessió, sinó que hi ha l'obligació cívica i legal de defensar la Constitució".4. Javier Zaragoza: "Fer un referèndum desobeint les ordres de la justícia ha estat, és i serà un delicte".5. Javier Zaragoza: "És legítim usar la força necessària per garantir el compliment d'un mandat judicial".6. Javier Zaragoza: "No són presos polítics, se'ls jutja per haver comès delictes trencant l'ordre constitucional".7. Javier Zaragoza: "Tot el dispositiu dels Mossos va ser un muntatge, un frau".8. Jaime Moreno: "Votar no és delicte? Això no és cert. El dret de vot té uns límits".9. Jaime Moreno: "La democràcia no és possible sense el respecte a la llei"10. Jaime Moreno: "Hi va haver violència i intimidació. Agents van haver de fugir a pedrades, hi van haver cotxes destrossats"11. Jaime Moreno: "El 20-S nova ser una protesta, va ser un acte d'intimidació i obstaculització per impedir la investigació de la justícia"12. Jaime Moreno: "Catalunya es va convertir en un polvorí a partir del 20-S i els acusats no van fer res per aturar-ho, només eslògans de civisme i pacifisme".13. Jaime Moreno: "La violència de l'1-O va ser la necessària, ni més ni menys".14. Jaime Moreno: "Els acusats van preferir l'enfrontament abans que desconvocar el referèndum".15. Jaime Moreno: "Hi va haver violència, va ser la necessària. Els acusats sabien que hi hauria enfrontaments i no ho van impedir, i van instar la gent a mobilitzar-se".

