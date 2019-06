L'Eurocambra s'espolsa la decisió sobre Puigdemont, Comín i Junqueras

La decisió sobre si els eurodiputats electes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín podran assumir o no els seus càrrecs "no depèn del Parlament Europeu", segons ha assegurat aquest dimarts el portaveu de la institució, Jaume Duch.En un esmorzar al CIDOB, Duch ha dit que el cas d'aquests tres polítics independentistes "es juga a Madrid" i ha advertit que "no hi ha marc europeu" per resoldre-ho, ja que l'Eurocambra no compta amb una llei electoral pròpia. "Tot el que passi abans del 2 de juliol no es juga a Brussel·les o a Estrasburg, sinó que es juga a Madrid", ha insistit Duch. El portaveu del Parlament Europeu també ha assegurat que "en cap moment es va impedir a ningú entrar" a la cambra, en referència Puigdemont i Comín, sinó que, segons ha matisat, no se'ls va permetre "acreditar-se".El portaveu de la institució europea ha evitat pronunciar-se sobre la decisió de suspendre les acreditacions temporals als eurodiputats de l'Estat o sobre si el cas podria acabar als tribunals europeus. Duch tampoc ha volgut entrar a valorar, en concret, què passaria si no es permetés a Junqueras sortir de la presó per agafar l'acta. Un informe recent dels serveis legals de la pròpia cambra apuntava que, en cas d'electes detinguts o empresonats, la justícia espanyola els podia donar permís per recollir l'acta de diputats."No entraré en informes, o tribunals de justícia, o qui pot fer què, perquè no depèn del Parlament Europeu i no hi ha posició que jo pugui expressar", s'ha limitat a dir. Des de l'Eurocambra, per tant, esperen només la llista oficial que enviarà l'Estat espanyol amb els eurodiputats definitius, i eviten entrar a valorar si es descarten o no noms com els de Puigdemont, Comín o Junqueras."Amb unes altres circumstàncies i amb una altra legislació, i amb un Parlament Europeu amb una llei electoral pròpia, això potser hagués funcionat d'una altra manera, però no estem en aquesta situació", ha dit Duch.Segons el portaveu de la cambra, el proper ple, que es constituirà a partir del 2 de juliol a Estrasburg, haurà de decidir "si vol reaccionar" o no al cas dels eurodiputats electes independentistes.

