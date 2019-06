L'Ajuntament de Barcelona obre 107 expedients a hostals sense llicència

L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 172 pisos sospitosos d'estar funcionant com a hostals sense llicència o com a pis turístic explotat per habitacions. Ho ha avançat El Periódico i ho han confirmat fons municipals a. Del total de pisos sospitosos, el consistori ha obert expedients als propietaris de 107 immobles i s'ha forçat la retirada de la publicitat que els anunciava en plataformes d'allotjaments turístics.Durant aquest mandat l'Ajuntament ha reforçat el sistema d'inspecció de pisos turístics il·legals però el consistori al·lega que algunes pràctiques són difícils de detectar. Per exemple, aquells casos en què totes les habitacions estan llogades per separat i que el propietari o llogater no resideix al pis. Habitualment els amfitrions camuflen els anuncis, o deixen una habitació sense llogar, o bé el llogater resideix al pis.

En el cas de pensions i hostals, l'Ajuntament argumenta que la legislació és massa genèrica i assegura que es pot actua amb poca "contundència" contra els allotjaments fraudulents. El consistori ha detectat un augment de la pràctica en què els amfitrions lloguen diversos pisos a la ciutat fent falsos lloguers d'habitacions, en realitat pensions encobertes.

L'Ajuntament ha informat d'un cas concret que evidencia com els propietaris intenten esquivar la normativa. Al carrer Lluís el Piadós número 7, a Ciutat Vella, el consistori ha detectat un immoble que el propietari lloga a turistes a través d'AirBnB. Concretament, lloca totes les habitacions per separat gràcies a anuncis camuflats i demana als clients que no facilitin cap tipus d'informació en cas de rebre una inspecció municipal. En aquest cas, s'ha requerit a AirBnB que retiri els anuncis i s'ha obert un expedient sancionador de 60.000 euros a la propietat.

