El BBVA preveu que l'economia catalana creixerà un 2,2% el 2019 i un 2% el 2020. Així ho indica l'últim informe 'Situació Catalunya' que ha presentat aquest dilluns al migdia Miguel Cardoso, economista en cap de BBVA Research, a Barcelona. Així, el creixement previst per aquest any a Catalunya és exactament el mateix que el de la mitjana espanyola, mentre que és una dècima superior en el cas de l'any que ve."L'economia catalana va deixant enrere l'impacte negatiu de la incertesa dels últims anys", ha afirmat Cardoso. Que ha destacat que aquesta nova acceleració també és conseqüència de "la recuperació progressiva de l'entorn global" que, segons el BBVA, "hauria d'afectar positivament una economia tan oberta com la catalana". En aquest sentit, ha destacat que l'entitat espera que la reducció dels tipus d'interès, la baixada del preu del petroli i la política monetària afavoreixin el creixement de la inversió i del consum que, de fet, ja s'ha recuperat durant la primera part del 2019.Aquestes noves previsions, per tant, trenquen, segons Cardoso, la desacceleració que va viure Catalunya entre el 2017 i el 2018, quan es va passar d'un creixement del 3,2% al 2,3%. Aquest menor dinamisme de l'economia catalana durant l'any passat, segons el BBVA, s'explica per la reducció de les exportacions en el sector industrial i del comerç i la hostaleria.Així, amb aquestes noves previsions -que situen l'economia catalana novament per sobre de la mitjana espanyola a finals de 2020- el BBVA calcula que Catalunya podria crear 126.000 llocs de treball en dos anys i reduir, per tant, la taxa d'atur per sota del 10% a finals de l'any que ve, fins al 9,8% (4 punts percentuals per sobre del nivell anterior a la crisi). Això sí, l'entitat destaca que la recuperació de l'ocupació és "heterogènia en termes territorials" i s'observa un major "dinamisme" a Barcelona que a la resta de l'Àrea Metropolitana i a la resta del país, on es manté la desacceleració.

