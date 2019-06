​Zoido, Millo i Moragas planten la comissió del 155 al Parlament

L'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido; l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, i l'excap de gabinet de Mariano Rajoy i exambaixador espanyol a l'ONU, Jorge Moragas, han plantat aquest dimarts la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució del Parlament, on estaven citats com a testimonis.Els tres s'han escudat en un dictamen del Consell d'Estat que avala que no acudeixin a la comissió en haver estat alts càrrecs del govern espanyol, per la qual cosa haurien de rendir comptes al Congrés dels Diputats. És el mateix informe que van esgrimir l'expresident espanyol Mariano Rajoy i qui va ser la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

