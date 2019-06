Torrent es reuneix amb Urkullu

El president del Parlament, Roger Torrent, es veurà aquest dimarts a Vitòria amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el marc d'un viatge a Euskadi que s'allargarà fins dimecres.Torrent es veurà amb el president basc a Ajuria Enea a les 16 h i abans, a les 12, visitarà el Parlament Basc en què serà rebut per la presidenta de la institució, Bakartxo Tejeria, i saludarà els membres de la Mesa de la Cambra.El president del Parlament finalitzarà la jornada d'aquest dimarts a les 19.30 h quan durà a terme la conferència Del referèndum impossible al referèndum inevitable. Organitzada per l'entitat Gure Esku Dago -que treballa per impulsar el procés polític basc-, s'encarregarà de presentar-la l'exlehendakari Juan José Ibarretxe.El viatge de Torrent acabarà aquest dimecres amb una visita a les 11 del matí a la Casa de Juntes de Guernica, on serà rebut per la presidenta de la institució, Ana Otadui Biteri.

