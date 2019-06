El pare de Nadia sortirà de presó després de dos anys i mig en preventiva

Fernando Blanco, condemnat per enriquir-se a costa de la malaltia de la seva filla Nadia , sortirà aquest dimarts de la presó després d'haver estat dos anys i mig entre reixes, el màxim que marca el Codi Penal per a la reclusió preventiva.Blanco ha estat condemnat a cinc anys per l'Audiència de Lleida per un delicte d'estafa agreujada, i a l'haver complert la meitat de la pena pot sortir en llibertat. En aquest sentit, a Blanco no se'l pot retenir a la presó atès que ja no es poden demanar més pròrrogues i la sentència encara no és ferma, per la qual cosa es té en compte la situació del pres en situació de presó preventiva.A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat repetir, de forma parcial, la redacció de la sentència , que també ha condemnat a 3,5 la mare de la nena per aprofitar-se de la malaltia de la seva filla.El tribunal ha estimat parcialment el recurs pel que fa als pronunciaments civils de la sentència i anul·la la part que feia referència a les indemnitzacions "per falta de concreció". Per tant, el tribunal insta a l'Audiència de Lleida a fer una "individualització" dels perjudicats a qui s'ha d'indemnitzar i en concreti amb quines quantitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor